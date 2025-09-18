Президентът на МОК Кърсти Ковънтри е възхитена от олимпийското село в Милано

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри похвали Олимпийското село в Милано за Зимната Олимпиада през 2026 година, казвайки, че е толкова впечатляващо, че дори й се приискало да участва като спортист на Игрите.

Ковънтри, двукратна олимпийска шампионка по плуване от Зимбабве и първата жена, ръководеща МОК, посети селото, разположено в квартал Порта Романа, което ще приеме около 1400 спортисти по време на Игрите.

"Стаите са красиви, фитнес залата, трапезарията. Всичко това съчетава история, култура и страст, с което е известна Италия“, каза тя пред репортери по време на посещение преди Зимните олимпийски игри Милано-Кортина през 2026 г.

Разработено върху бивша железопътна гара като част от по-широко обновяване на района, селото ще бъде превърнато в студентско общежитие след Олимпийските игри, на които Милано и град Кортина д'Ампецо, един от най-известните ски курорти в Италия, ще бъдат съвместни домакини от 6 до 22 февруари.

"Сигурно сте много горди, защото това наистина е зашеметяващо място“, каза Ковънтри, благодарейки на местните власти и компаниите, участващи в проекта, и похвали плановете за превръщането му в студентско общежитие.