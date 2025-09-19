Eдин от синовете на Зидан смени националността си, може да играе на Мондиал 2026

Един от синовете на гения на френския футбол Зинедин Зидан - 27-годишният Люка, е променил националността си и вече ще може да играе за Алжир. Това стана ясно от официална публикация на федерацията на африканската страна.

Досега вратарят на втородивизионния испански Гранада играеше за юношите на Франция и дори има спечелено европейско първенство до 17 години като играч на “петлите”.

🇫🇷➡️🇩🇿 Goalkeeper Luca Zidane has officially changed his international allegiance from France to Algeria



Luca is the son of Zinedine Zidane and plays for Spanish 2nd division club Granada pic.twitter.com/XxiagGP9BD — Algeria FC (@Algeria_FC) September 19, 2025

Синът на Зидан обаче явно е сметнал, че трудно ще пробие в мъжкия състав на Франция и затова е взел решение да играе за Алжир. “Пустинните лисици” са почти сигурни участници на Световното първенство догодина в САЩ, Мексико и Канада, което със сигурност е било допълнителна мотивация за футболиста за избора му.

Алжир води с 4 точки в групата си два кръга преди края на квалификациите, като приема у дома прекия конкурент Уганда. Както е известно, Зизу е именно с корените от държавата от Северна Африка.

🚨 OFFICIEL ! 𝗟𝗨𝗖𝗔 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗜𝗧𝗘́ 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗘𝗧 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗗𝗘 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗟’𝗔𝗟𝗚𝗘́𝗥𝗜𝗘 🇩🇿 ! 🔁



Vainqueur de l’EURO U17 en 2017 avec la France, le gardien de Grenade tentera de jouer la CAN cet hiver avec… pic.twitter.com/jjtWanwGda — Actu Foot (@ActuFoot_) September 19, 2025

Иначе Люка Зидан е твърд титуляр за Гранада от началото на сезона, като е записал 4 мача дотук в Ла Лига 2. Отборът обаче стартира катастрофално е и на последното място със само една спечелена точка.

Следвай ни:

Снимки: Imago