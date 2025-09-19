Eдин от синовете на Зидан смени националността си, може да играе на Мондиал 2026

Един от синовете на гения на френския футбол Зинедин Зидан - 27-годишният Люка, е променил националността си и вече ще може да играе за Алжир. Това стана ясно от официална публикация на федерацията на африканската страна.
Досега вратарят на втородивизионния испански Гранада играеше за юношите на Франция и дори има спечелено европейско първенство до 17 години като играч на “петлите”.
Синът на Зидан обаче явно е сметнал, че трудно ще пробие в мъжкия състав на Франция и затова е взел решение да играе за Алжир. “Пустинните лисици” са почти сигурни участници на Световното първенство догодина в САЩ, Мексико и Канада, което със сигурност е било допълнителна мотивация за футболиста за избора му.
Алжир води с 4 точки в групата си два кръга преди края на квалификациите, като приема у дома прекия конкурент Уганда. Както е известно, Зизу е именно с корените от държавата от Северна Африка.
Иначе Люка Зидан е твърд титуляр за Гранада от началото на сезона, като е записал 4 мача дотук в Ла Лига 2. Отборът обаче стартира катастрофално е и на последното място със само една спечелена точка.
Снимки: Imago