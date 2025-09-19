Шампионът отпадна от турнира в Чънду

Шампионът от миналата година Шан Цзюнчън отпадна във втория кръг на турнира по тенис за мъже АТП 250 на твърди кортове в Чънду (Китай) с награден фонд 1,19 милиона долара.

Китаецът загуби от четвъртия поставен Брандън Накашима (САЩ) с 5:7, 3:6.

Още двама от поставените напуснаха надпреварата. Номер 2 Лучано Дардери (Италия) отстъпи пред Алехандро Табило (Чили) с 4:6, 3:6, а номер 8 Лоренцо Сонего (Италия) претърпя поражение от Маркос Хирон (САЩ) с 4:6, 4:6.

За четвъртфиналите се класира Кристофър О'Конъл (Австралия), който надделя над Чжоу И (Китай) с 6:2, 6:4. В спор за място на полуфиналите той ще играе с Алехандро Табило.

Новак Джокович отказа предложението на Федерер!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages