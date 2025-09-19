Титлата няма да промени статута на Норис и Пиастри

Макларън няма да промени подхода си към шампионата при пилотите от Формула 1, след като си осигури титлата при конструкторите за втора поредна година, заяви шефът на отбора Андреа Стела.

Макларън може да завоюва титлата при конструкторите в Азербайджан този уикенд седем кръга преди края на сезона, оставяйки Оскар Пиастри и Ландо Норис да се борят за първото място при пилотите, съобщи агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Ферари окупира челото, трудности за Макларън във втората тренировка в Баку

Пиастри води пред Норис с 31 точки, а шампионът за миналия сезон Макс Верстапен от Ред Бул е на 94 точки зад него на третото място. Макларън за последно взеха титлата при пилотите с Люис Хамилтън през 2008 година.

На въпрос за евентуална промяна в подхода, след като титлата при конструкторите бъде спечелена, Стела каза, че ситуацията ще остане същата.

Норис: Вече изоставам заради инцидента

"Подходът към титлата при пилотите няма да се промени, това не зависи от конструкторите", каза италианецът пред медиите в Баку.

"Начинът, по който се представяме, зависи от състезателните принципи, от ценностите, които въплъщаваме като Макларън, а също така е отражение на факта, че искаме да защитим хармонията в отбора", добави той.

Верстапен посочи слабостта на Ред Бул в Баку

Макларън е с 337 точки аванс пред Ферари и тимът най-вероятно втората им поредна шампионска титла при конструкторите ще стане факт още в неделя. Стела призна, че усещането тази година е различно от миналия сезон.

"Миналата година шампионатът дойде като изненада, много по-рано от очакваното по отношение на развитието на отбора", каза той.

"Всъщност, именно тук в Баку поведохме в шампионата. И накрая, това беше голяма изненада и голяма радост. Тази година сравнително бързо осъзнахме, че колата е много конкурентна, че сме в състояние да печелим състезания. Така че по-важното беше да запазим концентрацията, да запазим фокуса, да увеличим максимално наличния потенциал", коментира още Стела.