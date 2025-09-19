Популярни
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"
  3. Мареска: Гарначо е готов да започне срещу Манчестър Юнайтед, Аморим е великолепен мениджър

  • 19 сеп 2025 | 13:44
  • 1474
  • 0
Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви, че е много доволен от начина, по който Алехандро Гарначо се вписва в отбора, и аржентинецът е готов да започне като титуляр срещу бившия си тим Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд". Италианецът се изказа ласкаво и за своя колега Рубен Аморим, който отново е поставен под напрежение след слабите резултати на "червените дяволи" от началото на сезона.

"В последните два мача Гарначо влизаше и се справяше много добре. Доволни сме от това как се адаптира към нашия стил и нашите изисквания. Готов ли е да започне утре? Мисля, че е готов. Не знам каква ще бъде реакцията на феновете на Манчестър Юнайтед. Този въпрос е за тях, не за мен.

Истината е, че Манчестър Юнайтед имаше цяла седмица да се подготвя за този мач, а ние играхме преди 48 часа, но дори да е така, аз предпочитам да имаме мачове в Шампионската лига.

Винаги е трудно да се гостува на "Олд Трафорд". Някои от мачовете, които изиграха този сезон, не са с реалния резултат. Дори в този със Сити бяха в играта, докато изоставаха с един или два гола. При 0:0 имаха няколко възможности. Със сигурност ще бъде труден мач.

Аз наистина ценя Рубен Аморим. Гледам негови мачове още от времето, когато бе в Спортинг. Той е великолепен мениджър. Като всички мениджъри, когато започваш нов проект, можеш да се затрудниш малко или много. Нямам никакви съмнения, че той е фантастичен мениджър", заяви италианецът.

Мареска добави, че Коул Палмър се чувства добре, въпреки че в края на мача срещу Байерн изглеждаше, че има болки в слабините.

За ситуацията с Рахийм Стърлинг и Аксел Дисаси, които не влизат в плановете на мениджъра, но не успяха да осъществят трансфери, италианецът заяви: "Това не се случва само в Челси, а във всеки клуб по света. Когато по някаква причина играчът и клубът не намерят решение, вие давате на играча инструментите да тренира, дори той да не е част от отбора. Като футболист съм бил в тяхната ситуация и знам, че това не е най-доброто чувство. Поради различни причини ситуацията е такава. Клубът им дава възможност да работят по правилния начин и това е всичко, което мога да кажа.“

Снимки: Imago

