От Ман Юнайтед са предупредили феновете за строги санкции за обиди към Гарначо

От Манчестър Юнайтед са се свързали с представители на феновете, за да отправят предупреждение, че няма да толерират обидни и нецензурни скандирания относно Алехандро Гарначо по време на двубоя с Челси в събота, информира “Дейли Мейл”. От “Олд Трафорд” са били пределно ясни и категорични, че подобни изяви ще бъдат приети с абсолютна твърдост, а проявилите ги ще бъдат строго наказвани, извеждани от стадиона, като е много вероятно да получат годишни забрани и дори да им бъдат повдигнати криминални обвинения.

Мареска: Гарначо е готов да започне срещу Манчестър Юнайтед, Аморим е великолепен мениджър

Алехандро Гарначо проби в първия отбор на Манчестър Юнайтед при Ерик Тен Хаг и бе определят като един от най-перспективните млади играчи, но след идването на Рубен Аморим на няколко пъти имаше проблеми от дисциплинарно естество, което в крайна сметка доведе до раздяла с крилото. Аржентинецът пък бе категоричен през лятото, че иска да премине единствено в Челси и в крайна сметка желанието му се осъществи едва в края на летния трансферен прозорец, когато от “Стамфорд Бридж” се съгласиха да платят около 40 милиона паунда за услугите му.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages