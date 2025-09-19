Панатинайкос върна за трети път треньор, очаква го дебют срещу Олимпиакос

Бившият полузащитник Христос Контис беше обявен днес като нов старши треньор на гръцкия гранд Панатинайкос и той ще поеме тима след уволнението на португалеца Руи Витория, обявиха ”детелините” от Атина на официалната си страница.

Панатинайкос уволни Руи Витория

За Контис това ще бъде общо трети период на стадион ”Антонис Пападопулос” и втори като старши треньор. Той идва като помощник на сегашния национален селекционер Иван Йованович от юли 2021-а до декември 2023-а, след което за три месеца поема поста старши треньор на НФК Волос. През месец май 2024-а година е назначен за старши треньор, но го уволняват само след два мача. Последният му клуб, където работи, беше Ал Файх (Саудитска Арабия).

Опитът му включва също така треньорска практика в Кипър, помощник в Олимпиакос, а също така и в Хатта от Дубай. Интересното е, че като футболист носи екипите на големите съперници на Панатинайкос – Олимпиакос и АЕК, чиито фенове дори измислят песен за него.

📰 Panathinaikos have brought in Christos Kontis to take charge of the club until a replacement for Rui Vitoria can be found ☘️#paofc #SLGR pic.twitter.com/c3sQ2Dil4W — Hellas Football (@HellasFooty) September 17, 2025

Решението да бъде уволнен Руи Витория дойде след изненадващата загуба с 2:3 от новака в гръцката Суперлига Кифисия с Алекс Петков в състава. Дебютът му ще бъде доста тежък – в неделя срещу Олимпиакос, а до момента след два мача ПАО има една точка и е на дъното на класирането.

В Европа отборът започна пътя си в Шампионската лига, след като завърши миналата година на 2-о място в гръцкото първенство. Там беше отстранен от Рейнджърс във втория кръг на квалификациите, но все пак след елиминиране на турския Самсунспор гърците влязоха в Лига Европа, където ще стартират другия четвъртък.

Следвай ни:

Снимки: Imago