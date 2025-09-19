Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Панатинайкос
  3. Панатинайкос върна за трети път треньор, очаква го дебют срещу Олимпиакос

Панатинайкос върна за трети път треньор, очаква го дебют срещу Олимпиакос

  • 19 сеп 2025 | 15:59
  • 351
  • 0
Панатинайкос върна за трети път треньор, очаква го дебют срещу Олимпиакос

Бившият полузащитник Христос Контис беше обявен днес като нов старши треньор на гръцкия гранд Панатинайкос и той ще поеме тима след уволнението на португалеца Руи Витория, обявиха ”детелините” от Атина на официалната си страница.

Панатинайкос уволни Руи Витория
Панатинайкос уволни Руи Витория

За Контис това ще бъде общо трети период на стадион ”Антонис Пападопулос” и втори като старши треньор. Той идва като помощник на сегашния национален селекционер Иван Йованович от юли 2021-а до декември 2023-а, след което за три месеца поема поста старши треньор на НФК Волос. През месец май 2024-а година е назначен за старши треньор, но го уволняват само след два мача. Последният му клуб, където работи, беше Ал Файх (Саудитска Арабия).

Опитът му включва също така треньорска практика в Кипър, помощник в Олимпиакос, а също така и в Хатта от Дубай. Интересното е, че като футболист носи екипите на големите съперници на Панатинайкос – Олимпиакос и АЕК, чиито фенове дори измислят песен за него.

Решението да бъде уволнен Руи Витория дойде след изненадващата загуба с 2:3 от новака в гръцката Суперлига Кифисия с Алекс Петков в състава. Дебютът му ще бъде доста тежък – в неделя срещу Олимпиакос, а до момента след два мача ПАО има една точка и е на дъното на класирането.

В Европа отборът започна пътя си в Шампионската лига, след като завърши миналата година на 2-о място в гръцкото първенство. Там беше отстранен от Рейнджърс във втория кръг на квалификациите, но все пак след елиминиране на турския Самсунспор гърците влязоха в Лига Европа, където ще стартират другия четвъртък.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Реал Мадрид отново е с най-голям бюджет в Ла Лига, разликата с Барселона е огромна

Реал Мадрид отново е с най-голям бюджет в Ла Лига, разликата с Барселона е огромна

  • 19 сеп 2025 | 15:20
  • 1212
  • 2
Звездата на Уулвс последва примера на своя мениджър

Звездата на Уулвс последва примера на своя мениджър

  • 19 сеп 2025 | 15:18
  • 654
  • 0
Чаби Алонсо: Винисиус ми изглежда добре, Белингам и Камавинга може и да играят утре

Чаби Алонсо: Винисиус ми изглежда добре, Белингам и Камавинга може и да играят утре

  • 19 сеп 2025 | 14:57
  • 1600
  • 1
Слот за дербито на Мърсисайд и възможно ли е Исак и Екитике да играят заедно

Слот за дербито на Мърсисайд и възможно ли е Исак и Екитике да играят заедно

  • 19 сеп 2025 | 14:43
  • 3096
  • 0
От Ман Юнайтед са предупредили феновете за строги санкции за обиди към Гарначо

От Ман Юнайтед са предупредили феновете за строги санкции за обиди към Гарначо

  • 19 сеп 2025 | 14:34
  • 767
  • 0
Хофенхайм загуби дело срещу футболен агент

Хофенхайм загуби дело срещу футболен агент

  • 19 сеп 2025 | 13:57
  • 362
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 21771
  • 44
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 26352
  • 76
По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 33137
  • 132
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 1792
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 10444
  • 15
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 14081
  • 4