Панатинайкос увони Руи Витория

Португалският специалист Руи Витория вече не е начело на Панатинайкос. Той беше уволнен от гръцкия гранд след слабия старт на сезона.

В съобщението на клуба се посочва, че решението за уволнението на Витория е взето след поражението с 2:3 от Кифисия в третия кръг на Суперлигата. ПАО постигна само три победи в последните си 12 мача и отпадна от квалификациите на Шампионската лига.

Витория водеше Спартак (Москва) от май до декември 2021 г. От юли 2022 г. до февруари 2024 г. той беше национален селекционер на Египет.

Според гръцките медии, Руи Витория си е тръгнал от Атина без да се сбогува с футболистите и останалите си колеги от щаба.