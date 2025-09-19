Евгений Гащук: Сред най-добрите са

Утре, втория отбор на Фратрия (Варна) играе в Попово с местния Черноломец. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои двубой със сериозен противник. Черноломец е сред най-силните през последните сезони. Имат добри футболисти. Играят организирано. Искат да печелят с футбол. Фаворит са в предстоящия ни двубой. Нямаме големи надежди. Ако вземем точка ще е награда. За нас е трудно срещу всеки съперник. Мачове срещу отбори като Черноломец, са полезни за младите ни футболисти. Чрез тях ще израстват в развитието си и ще трупат опит“, коментира пред Sportal.bg Евгений Гащук от треньорския щаб на Фратрия.