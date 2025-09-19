Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия II
  3. Евгений Гащук: Сред най-добрите са

Евгений Гащук: Сред най-добрите са

  • 19 сеп 2025 | 14:19
  • 256
  • 0
Евгений Гащук: Сред най-добрите са

Утре, втория отбор на Фратрия (Варна) играе в Попово с местния Черноломец. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои двубой със сериозен противник. Черноломец е сред най-силните през последните сезони. Имат добри футболисти. Играят организирано. Искат да печелят с футбол. Фаворит са в предстоящия ни двубой. Нямаме големи надежди. Ако вземем точка ще е награда. За нас е трудно срещу всеки съперник. Мачове срещу отбори като Черноломец, са полезни за младите ни футболисти. Чрез тях ще израстват в развитието си и ще трупат опит“, коментира пред Sportal.bg Евгений Гащук от треньорския щаб на Фратрия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Беласица организира благотворителен търг

Беласица организира благотворителен търг

  • 19 сеп 2025 | 09:54
  • 476
  • 1
Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

  • 19 сеп 2025 | 09:41
  • 7889
  • 5
„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

  • 19 сеп 2025 | 09:19
  • 905
  • 0
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 7194
  • 6
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 20806
  • 70
"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

  • 18 сеп 2025 | 20:43
  • 19266
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 237
  • 0
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 20806
  • 70
По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 30244
  • 124
Очаквайте на живо: Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 805
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 9318
  • 15
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 11747
  • 4