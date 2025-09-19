Популярни
Редовски: Тежка битка

  • 19 сеп 2025 | 12:49
  • 244
  • 0

Утре, Балкан (Ботевград) приема едноименния тим на Кюстендил. Двубоят е от деветия кръг на Югозападната Трета лига.

„Прекъснахме лошата серия с победа в последния ни мач. Демонстрирахме характер – играхме с намален състав. Този успех обаче не ни успокоява. Знаем си проблемите и не спираме да работим за да ги отстраним. Предстои тежка битка с отбор във форма. Съперникът се бори да спечели първенството. Ние имаме кадрови проблеми и до последното ще се надяваме да се справим с някои от тях. Настройваме се на макс да изиграем пределно концентрирано 90-те минути. Искаме трите точки. Двубой, който може да ни помогне много да тръгнем нагоре“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани.

