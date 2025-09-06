Витоша бие Балкан с пет гола

Витоша (Бистрица) разгроми гостуващия му Балкан (Ботевград) с 5:0. Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините бяха улеснени от грешките на съперника. Първият половин час не предвещаваше подобно поражение. Тон за него даде автогола на Давид Зафиров в 31-ата минута. Десетина по-късно, ботевградския вратар Димитър Стоименов сгреши и Кирил Янакиев изпрати топката в мрежата му. Нова грешка на Стоименов доведе до трето попадение във вратата му в началото на втората част. След това на голлинията на Балкан застана резервния страж. Деян Христов му вкара от дузпа в 76-ата минута. Скоро топката разтресе още веднъж мрежата на ботевградчани.