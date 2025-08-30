Рилски излъга Балкан накрая и е на върха

Рилски спортист (Самоков) спечели с 2:1 срещу Балкан в Ботевград и се изкачи на върха в класирането. Срещата е от петия кръг на Югозападната Трета лига. Стана здрав нервен мач, който съперниците завършиха с намалени състави, а играч на домакините отпътува преждевременно за болницата. Домакините трябва да съжаляват, че не взеха поне точка. Имаха доста шансове, дори да бият. Георги Тафраджиев им даде преднина в 51-ата минута. В 55-ата обаче Виктор Генев изравни. Четвърт час по-късно Павел Тодоров от гостите ритна в главата Стивън Славков. Съдията вдигна червен картон на провинилия се, а потърпевшия напусна терена и беше откаран в болницата. В 76-ата минута рефера свири нарушение на Павел Петков от домакините и му вдигна червен картон, който от Балкан оспорваха. В 89-ата минута Владимир Семерджиев стреля с глава и ботевградския тим тръгна да се радва, но решението на арбитъра беше, че гол няма. Така се стигна до 96-ата минута, когато Георги Божилов реализира победното попадение за самоковския състав.