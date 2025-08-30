Популярни
»

Гледай на живо

ЦСКА остава без победа в първенството, „червените“ се добраха до трудна точка срещу Славия – на живо след 2:2
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Рилски излъга Балкан накрая и е на върха

Рилски излъга Балкан накрая и е на върха

  • 30 авг 2025 | 23:24
  • 413
  • 0
Рилски излъга Балкан накрая и е на върха

Рилски спортист (Самоков) спечели с 2:1 срещу Балкан в Ботевград и се изкачи на върха в класирането. Срещата е от петия кръг на Югозападната Трета лига. Стана здрав нервен мач, който съперниците завършиха с намалени състави, а играч на домакините отпътува преждевременно за болницата. Домакините трябва да съжаляват, че не взеха поне точка. Имаха доста шансове, дори да бият. Георги Тафраджиев им даде преднина в 51-ата минута. В 55-ата обаче Виктор Генев изравни. Четвърт час по-късно Павел Тодоров от гостите ритна в главата Стивън Славков. Съдията вдигна червен картон на провинилия се, а потърпевшия напусна терена и беше откаран в болницата. В 76-ата минута рефера свири нарушение на Павел Петков от домакините и му вдигна червен картон, който от Балкан оспорваха. В 89-ата минута Владимир Семерджиев стреля с глава и ботевградския тим тръгна да се радва, но решението на арбитъра беше, че гол няма. Така се стигна до 96-ата минута, когато Георги Божилов реализира победното попадение за самоковския състав.  

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

  • 30 авг 2025 | 21:51
  • 1059
  • 1
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 168365
  • 673
Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

  • 30 авг 2025 | 21:18
  • 6885
  • 13
Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 авг 2025 | 21:13
  • 1239
  • 0
Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

  • 30 авг 2025 | 21:12
  • 1151
  • 0
Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

  • 30 авг 2025 | 21:10
  • 1764
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 168365
  • 673
Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

  • 30 авг 2025 | 23:43
  • 4641
  • 19
Реал Мадрид 2:1 Майорка, пореден отменен гол на "лос бланкос", добри ситуации за гостите

Реал Мадрид 2:1 Майорка, пореден отменен гол на "лос бланкос", добри ситуации за гостите

  • 31 авг 2025 | 00:02
  • 14635
  • 54
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 38365
  • 63
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 24136
  • 59
Ето какво се случи в четвъртия ден от ЕвроБаскет 2025

Ето какво се случи в четвъртия ден от ЕвроБаскет 2025

  • 30 авг 2025 | 23:38
  • 16682
  • 5