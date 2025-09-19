Треньорът на Галатасарай след 1:5: Тъжен съм, но не направихме лош мач

Старши треньорът на Галатасарай Окан Бурук призна, че отборът му е показал различни лица в двете полувремена при загубата с 1:5 от Айнтрахт във Франкфурт в първия кръг на Шампионската лига по футбол.

Истанбулският гранд взе ранен аванс с попадение на Юнус Акгюн още в осмата минута, но допусна три попадения малко преди почивката, които до голяма степен предрешиха мача, а през втората част домакините се разписаха още два пъти.

"Тъжен съм и съм разочарован, въпреки че не мисля, че направихме чак толкова лош мач. В първите 30-35 минути имах чувството, че можем да спечелим. Но след това и късметът не беше с нас. Със сигурност показахме две коренно различни лица през двете полувремена. Най-лошото е, че ми се струва, че прекалено рано се предадохме. Не успяхме да намерим отговор. Съгласен съм, че може да има известен шок след получените голове, но трябваше да останем в мача и да продължим да се борим. Бързите попадения преди почивката дадоха увереност и самочувствие на Айнтрахт. През второто полувреме те ни надиграха, защитаваха се много добре и атакуваха изключително опасно. Ние все още сме във фаза на изграждане на игровия си облик и трябва значително да подобрим представянето си", каза Бурук.

Следващата среща на Галатасарай в турнира е домакинство на английския първенец Ливърпул на 30 септември.