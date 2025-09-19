Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Треньорът на Галатасарай след 1:5: Тъжен съм, но не направихме лош мач

Треньорът на Галатасарай след 1:5: Тъжен съм, но не направихме лош мач

  • 19 сеп 2025 | 10:52
  • 656
  • 0
Треньорът на Галатасарай след 1:5: Тъжен съм, но не направихме лош мач

Старши треньорът на Галатасарай Окан Бурук призна, че отборът му е показал различни лица в двете полувремена при загубата  с 1:5 от Айнтрахт във Франкфурт в първия кръг на Шампионската лига по футбол.

Истанбулският гранд взе ранен аванс с попадение на Юнус Акгюн още в осмата минута, но допусна три попадения малко преди почивката, които до голяма степен предрешиха мача, а през втората част домакините се разписаха още два пъти. 

"Тъжен съм и съм разочарован, въпреки че не мисля, че направихме чак толкова лош мач. В първите 30-35 минути имах чувството, че можем да спечелим. Но след това и късметът не беше с нас. Със сигурност показахме две коренно различни лица през двете полувремена. Най-лошото е, че ми се струва, че прекалено рано се предадохме. Не успяхме да намерим отговор. Съгласен съм, че може да има известен шок след получените голове, но трябваше да останем в мача и да продължим да се борим. Бързите попадения преди почивката дадоха увереност и самочувствие на Айнтрахт. През второто полувреме те ни надиграха, защитаваха се много добре и атакуваха изключително опасно. Ние все още сме във фаза на изграждане на игровия си облик и трябва значително да подобрим представянето си", каза Бурук.

Следващата среща на Галатасарай в турнира е домакинство на английския първенец Ливърпул на 30 септември.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хаусен: Грешката е призната, но аз оставам наказан - добър имидж за испанския футбол

Хаусен: Грешката е призната, но аз оставам наказан - добър имидж за испанския футбол

  • 19 сеп 2025 | 09:45
  • 3123
  • 2
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 5510
  • 2
Хойлунд: Трудно се играе с 10 души срещу Манчестър Сити

Хойлунд: Трудно се играе с 10 души срещу Манчестър Сити

  • 19 сеп 2025 | 08:08
  • 1228
  • 1
Пау Кубарси притесни Барселона

Пау Кубарси притесни Барселона

  • 19 сеп 2025 | 07:34
  • 2207
  • 0
Голяма неустойка спира уволнението на Аморим

Голяма неустойка спира уволнението на Аморим

  • 19 сеп 2025 | 06:35
  • 6441
  • 3
Ювентус протяга ръце към Бернардо Силва

Ювентус протяга ръце към Бернардо Силва

  • 19 сеп 2025 | 06:02
  • 2845
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 13852
  • 67
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 12810
  • 54
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 6156
  • 12
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 5041
  • 4
Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

  • 18 сеп 2025 | 23:58
  • 42333
  • 36
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 35934
  • 48