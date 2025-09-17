Треньорът на Айнтрахт: Искаме да се наслаждаваме, знаем, че не изтеглихме най-лесните съперници в ШЛ

Германският Айнтрахт (Франкфурт) започва кампанията си в Шампионската лига срещу Галатасарай утре, а треньорът Дино Топмьолер е казал на играчите си да се насладят на участието си в най-престижното клубно събитие.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Тимът от финансовата столица на Германия имат труден жребий в основната фаза на единната група на турнира, тъй като някои от другите му съперници са отбори като Ливърпул, Барселона, Наполи, Тотнъм и Атлетико Мадрид.

“Чувствам се невероятно, че ще играя с Айнтрахт в Шампионската лига и мисля, че наистина е така. Момчетата трябва да се насладят. Ще бъде невероятно преживяване, сигурен съм", заяви Топмьолер на пресконференцията преди първата среща.

🎙️ #Toppmöller:

„Es fühlt sich außergewöhnlich an, mit der Eintracht @ChampionsLeague zu spielen und das ist es auch. Das ist die Message, die ich den Jungs auch mitgeben möchte. Wir haben uns den Wettbewerb hart erarbeitet, wollen diesen genießen und mit einer großen Vorfreude… pic.twitter.com/BNusnP1OOM — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 17, 2025

"Искаме да направим този ден специален за нас, а ако може – да постигнем и добър резултат, да запишем победа. Знаем, че не сме изтеглили най-лесните съперници. Но във футбола винаги имаш шанс. Ще бъде наистина страхотно преживяване и футболна седмица”, добави той.

Сега Айнтрахт играе в Шампионската лига заради 3-ото си място в Бундеслигата от миналия сезон, а през 2022-а година влязоха при най-силните отбори като победители в Лига Европа.

🎙️ #Toppmöller:

„Wir wissen, dass wir nicht die leichtesten Gegner erwischt haben. Grundsätzlich hast du im Fussball aber immer deine Chance. Es wird eine richtig geile Erfahrung und Fußballwoche.“

–––––#SGE | #SGEGS | #UCL — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 17, 2025

За тях има още едно предизвикателство – може да се окажат с доста враждебна публика и в домакинския си мач, тъй като се очаква много турски фенове – живеещи в Германия, да подкрепят Галатасарай, който вече разполага с Илкай Гюндоган и германското крило Льорой Сане, когото Топмьолер нарече „страхотен човек“.

Марио Гьотце, Тимъти Чандлър, Аурелио Бута и Ансгар Кнауф са единствените играчи на Франкфурт, останали от състава за 2022 г. Гьотце ще пропусне мача, докато се очаква само Кнауф да започне като титуляр утре.

Трап се сбогува окончателно с Айнтрахт преди мача с Галатасарай

"Ансгар играе важна роля в нашите планове. Той вече е много опитен, може да надмине себе си в такива мачове и да покаже истински вдъхновяващо представяне на терена“, каза Топмьолер по темата със състава.

Мачът ще бъде предшестван от сбогуване с бившия им дългогодишен вратар Кевин Трап.

Следвай ни:

Снимки: Imago