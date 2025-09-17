Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Треньорът на Айнтрахт: Искаме да се наслаждаваме, знаем, че не изтеглихме най-лесните съперници в ШЛ

Треньорът на Айнтрахт: Искаме да се наслаждаваме, знаем, че не изтеглихме най-лесните съперници в ШЛ

  • 17 сеп 2025 | 18:09
  • 574
  • 0

Германският Айнтрахт (Франкфурт) започва кампанията си в Шампионската лига срещу Галатасарай утре, а треньорът Дино Топмьолер е казал на играчите си да се насладят на участието си в най-престижното клубно събитие.

Тимът от финансовата столица на Германия имат труден жребий в основната фаза на единната група на турнира, тъй като някои от другите му съперници са отбори като Ливърпул, Барселона, Наполи, Тотнъм и Атлетико Мадрид.

“Чувствам се невероятно, че ще играя с Айнтрахт в Шампионската лига и мисля, че наистина е така. Момчетата трябва да се насладят. Ще бъде невероятно преживяване, сигурен съм", заяви Топмьолер на пресконференцията преди първата среща.

"Искаме да направим този ден специален за нас, а ако може – да постигнем и добър резултат, да запишем победа. Знаем, че не сме изтеглили най-лесните съперници. Но във футбола винаги имаш шанс. Ще бъде наистина страхотно преживяване и футболна седмица”, добави той.

Сега Айнтрахт играе в Шампионската лига заради 3-ото си място в Бундеслигата от миналия сезон, а през 2022-а година влязоха при най-силните отбори като победители в Лига Европа.

За тях има още едно предизвикателство – може да се окажат с доста враждебна публика и в домакинския си мач, тъй като се очаква много турски фенове – живеещи в Германия, да подкрепят Галатасарай, който вече разполага с Илкай Гюндоган и германското крило Льорой Сане, когото Топмьолер нарече „страхотен човек“.

Марио Гьотце, Тимъти Чандлър, Аурелио Бута и Ансгар Кнауф са единствените играчи на Франкфурт, останали от състава за 2022 г. Гьотце ще пропусне мача, докато се очаква само Кнауф да започне като титуляр утре.

"Ансгар играе важна роля в нашите планове. Той вече е много опитен, може да надмине себе си в такива мачове и да покаже истински вдъхновяващо представяне на терена“, каза Топмьолер по темата със състава.

Мачът ще бъде предшестван от сбогуване с бившия им дългогодишен вратар Кевин Трап.

Снимки: Imago

