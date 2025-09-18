Два автогола помогнаха на Айнтрахт за разгром над Галатасарай

Айнтрахт (Франкфурт) започна ударно участието си в основната фаза на Шампионската лига. Германците записаха солидна победа с 5:1 над Галатасарай в домакинството си от 1-вия кръг. Турците поведоха чрез Юнус Акгюн в 8-ата минута, но домакините направиха обрат, за който помогнаха и два автогола на Давинсон Санчес в 37-ата и 66-ата минута, а другите три попадения бяха дело на Джан Узун в 45+2, Йонатан Буркарт в 45+4 и Ансгар Кнауф в 75-ата минута.

Гостите първи откриха резултата в мача. В 8-ата минута те организираха контраатака, Юнус Акгюн бе изведен в наказателното поле, финтира защитник и отбеляза за 0:1.

В 37-ата минута обаче Айнтрахт възстанови равенството. грешка на защитник позволи на Рицу Доан да отнеме и да напредне в наказателното поле, а след намеса на Давинсон Санчес топката се озова във вратата му.

В 42-рата минута Галатасарай можеше да си върне преднината, но гол на Баръш Йълмаз бе отменен заради нарушение.

В добавеното време на първата част обаче домакините нанесоха двоен удар в рамките на две минути. Първо в 47-ата Джан Узун получи пас около точката на дузпата, обърна се и с мощен шут отбеляза за 2:1. След това в 49-ата минута при центриране от фаул Йонатан Буркарт с глава отклони във вратата за 3:1.

В 66-ата минута топката за четвърти път се озова във вратата на Галатасарай. И отново виновникът бе Давинсон Санчес. Йонатан Буркарт стреля с глава и колумбийският защитник не се намеси добре, отклонявайки топката в собствената си врата.

В 75-ата минута германците вкараха и пети гол. Габриел Сара направи груба грешка, позволявайки топката да му бъде отнета на границата на наказателното поле, Ансгар Кнауф я пое и хландокръвно отбеляза под плонжа на вратаря за 5:1.

Така Айнтрахт може да е повече от доволен след първия си мач в турнира, като записа първи три точки и дори оглави временното класиране. Галатасарай пък е на обратния полюс и тепърва ще трябва да се съвзема след това поражение.

Снимки: Gettyimages