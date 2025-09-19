Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Днес шампионатът на България ще бъде разтърсен от истинско футболно зрелище. Лидерът в класирането Левски посреща втория Лудогорец на стадион "Георги Аспарухов" в мач от 9-ия кръг на efbet Лига. Срещата започва в 20:30 часа и ще бъде ръководена от Радослав Гидженов.

Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Левски заема първото място в класирането с 19 точки от 7 изиграни мача, с впечатляваща голова разлика от 15 отбелязани и само 4 допуснати гола. "Сините" имат преднина от 2 точки пред втория Лудогорец, който е с актив от 17 точки със сходна голова статистика – 14 вкарани и 3 получени гола. Победа за домакините би увеличила разликата до 5 точки и би затвърдила лидерската им позиция, докато успех за "орлите" би ги изстрелял на върха.

В последния кръг Лудогорец допусна грешна стъпка срещу Локомотив (Пловдив), завършвайки наравно 1:1 на "Лаута". "Смърфовете" играха повече от едно полувреме с човек по-малко след червен картон на Ивайло Иванов. В същия ден Левски победи Локомотив (София) в "Надежда".

Наставникът на Левски Хулио Веласкес ще може да разчита на Мустафа Сангаре, който остана на резервната скамейка срещу Локомотив. Причината за това е била получена оферта в столичния клуб за услугите на нападателя.