Де Ла Хоя критикува Канело: Крауфорд си играеше с него

Може да се каже, че Оскар Де Ла Хоя не е останал впечатлен от представянето на Саул Алварес срещу Терънс Крауфорд

В дългоочакваната битка, която бе излъчвана по Netflix, Канело загуби с единодушно съдийско решение след 12 рунда, въпреки че Крауфорд се качи с три теглови категории, за да приеме битката. Макар съдийските карти да не отразяваха пълно превъзходство, повечето експерти смятат, че американецът е спечелил убедително, след като непрекъснато намираше Канело с комбинации, а след това демонстрираше защитните си умения, за да избегне сериозни щети в отговор.

След като е бил промоутър на Канело през по-голямата част от кариерата му, Оскар Де Ла Хоя твърди, че е предвидил този развой от километри и е прогнозирал, че боксьорът от Небраска ще постигне почти безупречна победа.

„Боже, възбуждам се, като ви казвам, че бях прав“, заяви Оскар Де Ла Хоя в Instagram. „Предсказах мача Канело-Крауфорд като проклет гадател. Краката на Канело бяха циментирани на ринга и той удряше въздуха. Какво, по дяволите, беше това?“

„Поздравления за Крауфорд. Той се качи с три теглови категории и направи прекрасен мач. Какво страхотно представяне. Все едно да вземеш бонбон от бебе. Той просто си играеше с Канело. Направи го да изглежда глупаво и преди да започнете с глупостите си, че Канело е стар, просто знайте, че Crawford е по-възрастен! Това не е извинение тук.“

„Вижте, аз бях промоутър на Канело през цялата му кариера и това беше огромен провал“, каза Оскар Де Ла Хоя. „Единствените истински бойци, срещу които се е изправял, бяха Флойд Мейуедър, Дмирий Бивол и Терънс Крауфорд и всички те си поиграха с него.“