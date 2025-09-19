Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Де Ла Хоя критикува Канело: Крауфорд си играеше с него

Де Ла Хоя критикува Канело: Крауфорд си играеше с него

  • 19 сеп 2025 | 10:37
  • 303
  • 0
Де Ла Хоя критикува Канело: Крауфорд си играеше с него

Може да се каже, че Оскар Де Ла Хоя не е останал впечатлен от представянето на Саул Алварес срещу Терънс Крауфорд

В дългоочакваната битка, която бе излъчвана по Netflix, Канело загуби с единодушно съдийско решение след 12 рунда, въпреки че Крауфорд се качи с три теглови категории, за да приеме битката. Макар съдийските карти да не отразяваха пълно превъзходство, повечето експерти смятат, че американецът е спечелил убедително, след като непрекъснато намираше Канело с комбинации, а след това демонстрираше защитните си умения, за да избегне сериозни щети в отговор.

След като е бил промоутър на Канело през по-голямата част от кариерата му, Оскар Де Ла Хоя твърди, че е предвидил този развой от километри и е прогнозирал, че боксьорът от Небраска ще постигне почти безупречна победа.

„Боже, възбуждам се, като ви казвам, че бях прав“, заяви Оскар Де Ла Хоя в Instagram. „Предсказах мача Канело-Крауфорд като проклет гадател. Краката на Канело бяха циментирани на ринга и той удряше въздуха. Какво, по дяволите, беше това?“

Крауфорд направи "невъзможното" - ето как срази Канело
Крауфорд направи "невъзможното" - ето как срази Канело

„Поздравления за Крауфорд. Той се качи с три теглови категории и направи прекрасен мач. Какво страхотно представяне. Все едно да вземеш бонбон от бебе. Той просто си играеше с Канело. Направи го да изглежда глупаво и преди да започнете с глупостите си, че Канело е стар, просто знайте, че Crawford е по-възрастен! Това не е извинение тук.“

Канело - Крауфорд е най-посетеният боксов мач в историята на САЩ
Канело - Крауфорд е най-посетеният боксов мач в историята на САЩ

„Вижте, аз бях промоутър на Канело през цялата му кариера и това беше огромен провал“, каза Оскар Де Ла Хоя. „Единствените истински бойци, срещу които се е изправял, бяха Флойд Мейуедър, Дмирий Бивол и Терънс Крауфорд и всички те си поиграха с него.“

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Симеон Щерев: Дудова и Янева не загубиха, а получиха уроци

Симеон Щерев: Дудова и Янева не загубиха, а получиха уроци

  • 18 сеп 2025 | 21:07
  • 5125
  • 1
Настоящият президент на Световен бокс няма да се кандидатира за нов мандат

Настоящият президент на Световен бокс няма да се кандидатира за нов мандат

  • 18 сеп 2025 | 20:44
  • 1208
  • 0
Юлияна Янева се окичи със сребро от Световното в Загреб

Юлияна Янева се окичи със сребро от Световното в Загреб

  • 18 сеп 2025 | 20:35
  • 13933
  • 1
Дудова остана на една точка от медал от Световното

Дудова остана на една точка от медал от Световното

  • 18 сеп 2025 | 19:40
  • 2972
  • 0
Медалистът от Световно Радо Росенов бе посрещнат в родния му клуб в Русе

Медалистът от Световно Радо Росенов бе посрещнат в родния му клуб в Русе

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 1219
  • 0
ММА боец стъпил в битка, след като е бил блъснат от кола

ММА боец стъпил в битка, след като е бил блъснат от кола

  • 18 сеп 2025 | 18:46
  • 1109
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 13813
  • 67
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 12797
  • 54
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 6150
  • 12
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 5037
  • 4
Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

  • 18 сеп 2025 | 23:58
  • 42328
  • 36
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 35929
  • 48