Канело - Крауфорд е най-посетеният боксов мач в историята на САЩ

Окончателните данни ще дойдат официално от Атлетическата комисия на щата Невада в надлежния срок.

Боксовата галавечер в неделя сутрин с главен мач между Канело Алварес и Теренс Крауфорд регистрира второто най-голямо обявено присъствие на боксова гала на закрито в историята на САЩ. Капацитетът на Allegiant Stadium (дом на Лас Вегас Рейдърс) бе обявен на 70 482 зрители.

Все още не е ясно колко от това впечатляващо число са реално продадени билети, посочва списание "Ринг".

Победата с технически нокаут на Алварес над Били Джо Саундърс през май 2021 г. държи рекорда за най-голямо присъствие на закрито в САЩ – 66 065 продадени билета плюс 989 раздадени на AT&T Stadium в Арлингтън, Тексас. Общото присъствие бе 67 054 души, а промоутърът Matchroom Boxing обяви 73 126 в нощта на мача, включвайки всички служители, работещи на събитието.

Независимо от това, платеното присъствие на Алварес–Саундърс надмина дългогодишния рекорд, установен от реванша Мохамед Али – Леон Спинкс през септември 1978 г. в Louisiana Superdome в Ню Орлиънс (63 352 души).

Няколко боксови карти на открито в САЩ са събирали още по-големи обявени тълпи от тези на Алварес–Саундърс и Алварес–Крауфорд.

Крауфорд (42-0, 31 КО), от Омаха, Небраска, победи мексиканеца Алварес (63-3-2, 39 КО), спечели с единодушно решение и стана световен шампион в пета различна дивизия и безспорен шампион в трета категория. Той взе титлите на The Ring, IBF, WBA, WBC и WBO в суперсредна категория от фаворита Алварес.

Галавечерта Алварес–Крауфорд бе първото боксово събитие в Allegiant Stadium, открит преди сезона на НФЛ 2020.

Алварес, който дълго време е най-голямата атракция в американския бокс, се би на стадион в Лас Вегас за първи път. Предишните му пет мача в града бяха в близката T-Mobile Arena, където е главна звезда 10 пъти за последните девет години. Освен това Алварес е излизал осем пъти на ринга в MGM Grand Garden Arena в Лас Вегас.