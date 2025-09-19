Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. „Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

  • 19 сеп 2025 | 09:19
  • 287
  • 0

Екипът на „Лигата на талантите“ отново гостува в Пловдив, продължавайки своята обиколка на детско-юношески школи в България. Този път посетихме академията на Ботев (Пловдив), където имахме възможност да разговаряме с директора на ДЮШ Иван Цветанов.

Цветанов има нелеката задача да превърне „жълто-черните“ отново във фактор в детско-юношеския футбол, в своето завръщане в клуба. Пред нашата камера той сподели очакванията си за сезона в Елитните групи, като пловдивчани ще имат представител във всяка една от тях.

Иван Цветанов е новият директор на школата на Ботев (Пловдив)
Иван Цветанов е новият директор на школата на Ботев (Пловдив)

Той обърна специално внимание на Елитната група до 18 години и прехода към мъжкия футбол в България. Специалистът разкри, че ще взаимства и опита, който е натрупал в другите отбори в които е бил.

Цялото интервю с Иван Цветанов – можете да видите във видеото.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Беласица организира благотворителен търг

Беласица организира благотворителен търг

  • 19 сеп 2025 | 09:54
  • 187
  • 1
Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

  • 19 сеп 2025 | 09:41
  • 1356
  • 1
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 3893
  • 2
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 7752
  • 17
"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

  • 18 сеп 2025 | 20:43
  • 18248
  • 24
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 33995
  • 45
Виж всички

Водещи Новини

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 1682
  • 0
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 7752
  • 17
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 4450
  • 10
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 3893
  • 2
Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

  • 18 сеп 2025 | 23:58
  • 39972
  • 35
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 33995
  • 45