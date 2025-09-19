„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

Екипът на „Лигата на талантите“ отново гостува в Пловдив, продължавайки своята обиколка на детско-юношески школи в България. Този път посетихме академията на Ботев (Пловдив), където имахме възможност да разговаряме с директора на ДЮШ Иван Цветанов.

Цветанов има нелеката задача да превърне „жълто-черните“ отново във фактор в детско-юношеския футбол, в своето завръщане в клуба. Пред нашата камера той сподели очакванията си за сезона в Елитните групи, като пловдивчани ще имат представител във всяка една от тях.

Иван Цветанов е новият директор на школата на Ботев (Пловдив)

Той обърна специално внимание на Елитната група до 18 години и прехода към мъжкия футбол в България. Специалистът разкри, че ще взаимства и опита, който е натрупал в другите отбори в които е бил.

Цялото интервю с Иван Цветанов – можете да видите във видеото.