Топ 5 попадения от последния кръг в Елитните групи

  • 18 сеп 2025 | 15:00
  • 203
  • 0

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Александър Динев от Септември U16. Футболистът на столичани вкара третия гол при победата на своя отбор в домакинството срещу Черно море с 6:0.

На четвърта позиция остана Мартин Хинев от Добруджа. Той вкара почетното попадения за своя тим при загубата в гостуването на ЦСКА 1948 с 1:5 в среща от Елитната група до 15 години.

Нов лидер в Елитната група до 15 години след грешната стъпка на Септември
Нов лидер в Елитната група до 15 години след грешната стъпка на Септември

Почетното трето място зае Калоян Стоянов от Септември U18. Състезателят на септемврийци бе точен на два пъти при разгромната победа на неговия отбор с 9:0 в домакинството срещу Нефтохимик, а едно от попаденията попадна и в нашата класация.

Най-близко до победителя в класацията остана Ивайло Христов от Ботев (Враца) U16. Играчът на врачани отбеляза единственото попадения за своя тим при загубата с 1:2 в домакинството срещу Дунав (Русе).

Наградата номер 1 на кръга отиде при Стилян Лазаров от Национал U17. Футболистът на софийския тим бе с ключова роля при равенството 2:2 в домакинството срещу Локомотив (Пловдив), отбелязвайки изравнителното попадение.

