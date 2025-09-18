Топ 5 попадения от последния кръг в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Александър Динев от Септември U16. Футболистът на столичани вкара третия гол при победата на своя отбор в домакинството срещу Черно море с 6:0.

На четвърта позиция остана Мартин Хинев от Добруджа. Той вкара почетното попадения за своя тим при загубата в гостуването на ЦСКА 1948 с 1:5 в среща от Елитната група до 15 години.

Почетното трето място зае Калоян Стоянов от Септември U18. Състезателят на септемврийци бе точен на два пъти при разгромната победа на неговия отбор с 9:0 в домакинството срещу Нефтохимик, а едно от попаденията попадна и в нашата класация.

Най-близко до победителя в класацията остана Ивайло Христов от Ботев (Враца) U16. Играчът на врачани отбеляза единственото попадения за своя тим при загубата с 1:2 в домакинството срещу Дунав (Русе).

Наградата номер 1 на кръга отиде при Стилян Лазаров от Национал U17. Футболистът на софийския тим бе с ключова роля при равенството 2:2 в домакинството срещу Локомотив (Пловдив), отбелязвайки изравнителното попадение.