Топ 5 спасявания от последния кръг в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Марин Желев от Локомотив (Пловдив) U15. Въпреки усилията на стража, пловдивчани загубиха гостуването си срещу Лудогорец с 0:5.

На четвърта позиция се нареди Мартин Дончев от Черно море. „Моряците“ допуснаха поражение с 0:6 в гостуването си на Септември в среща от Елитната група до 16 години.

Почетното трето място зае намесата на Александър Киков от Нефтохимик U18. Вратарят на бургазлии отрази дузпа, но въпреки това неговият отбор загуби с 0:9 от Септември в София.

В подножието на върха остана Николай Кръстев от Национал U17. Вратарят на столичани направи добро двойно спасяване, а неговият отбор завърши при резултат 2:2 в домакинството си срещу Локомотив (Пловдив).

Драматичен столичен сблъсък бе акцентът в Елитната група до 17 години

Най-добро спасяване на кръга спечели Валентин Макарски от Спартак (Плевен). Вратарят на плевенчани имаше ключова роля при победата на неговия тим в гостуването срещу Пирин с 2:1 от Елитната група до 17 години.