ЛеБрон и жена му разпускат с Кузма и годеницата му в Сен Тропе

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс е на ваканция в прочутия френски курортен град Сен Тропе заедно със съпругата си Савана. Това става ясно от публикувани от модела Уини Харлоу снимки в “Инстаграм”. На снимките Харлоу и годеникът ѝ - друга НБА звезда - крилото на Милуоки Бъкс Кайл Кузма, позират до Джеймс и Савана.

ЛеБрон и Кузма играха заедно в ЛА Лейкърс и през 2020 година станаха шампиони на НБА с “Езерняците” в сезона, който приключи с “балона” до Орландо.

Снимки: Gettyimages