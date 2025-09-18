Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски продължава подготовката си за важния сблъсък с Лудогорец в петък
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пау Гасол: Лейкърс ще градят отбор за 10 години напред около Лука Дончич

Пау Гасол: Лейкърс ще градят отбор за 10 години напред около Лука Дончич

  • 18 сеп 2025 | 10:34
  • 228
  • 0
Пау Гасол: Лейкърс ще градят отбор за 10 години напред около Лука Дончич

Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Пау Гасол е убеден, че “Езерняците” ще градят отбор за 10 години напред около словенската си суперзвезда Лука Дончич, когото привлякоха в редиците си вследствие на сензационната сделка с Далас Маверикс в началото на февруари.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

“Лука е един от най-добрите играчи в лигата и е момче, около което Лейкърс определено ще градят отбора си в следващите 10 години. Трябва да има единство в работата, добра комуникация, да се оформи истинска химия и да има лидерство”, сподели Гасол по време на участието си в предаването NBA Today.

45-годишният испанец е двукратен шампион на НБА с Лейкърс (2009, 2010), както и шесткратен участник в Мача на звездите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Берое и Локомотив Пловдив един срещу друг в контрола

Берое и Локомотив Пловдив един срещу друг в контрола

  • 18 сеп 2025 | 09:52
  • 245
  • 0
Поредно признание за Светислав Пешич

Поредно признание за Светислав Пешич

  • 17 сеп 2025 | 20:30
  • 1674
  • 0
Двама са фаворитите за нов селекционер на Испания

Двама са фаворитите за нов селекционер на Испания

  • 17 сеп 2025 | 20:20
  • 2299
  • 0
Коди Милър и компания с отборна снимка преди старта на сезона

Коди Милър и компания с отборна снимка преди старта на сезона

  • 17 сеп 2025 | 19:48
  • 991
  • 0
Апоел Тел Авив се завърна в България с всичките си звезди

Апоел Тел Авив се завърна в България с всичките си звезди

  • 17 сеп 2025 | 18:42
  • 7770
  • 3
Джейсън Тейтъм посочи кои три легенди са "бетонирани" за Топ 5 на всички времена

Джейсън Тейтъм посочи кои три легенди са "бетонирани" за Топ 5 на всички времена

  • 17 сеп 2025 | 17:31
  • 1678
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403023
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 9048
  • 28
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 5327
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 5918
  • 7
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 43544
  • 42
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 33601
  • 55