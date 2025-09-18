Пау Гасол: Лейкърс ще градят отбор за 10 години напред около Лука Дончич

Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Пау Гасол е убеден, че “Езерняците” ще градят отбор за 10 години напред около словенската си суперзвезда Лука Дончич, когото привлякоха в редиците си вследствие на сензационната сделка с Далас Маверикс в началото на февруари.

“Лука е един от най-добрите играчи в лигата и е момче, около което Лейкърс определено ще градят отбора си в следващите 10 години. Трябва да има единство в работата, добра комуникация, да се оформи истинска химия и да има лидерство”, сподели Гасол по време на участието си в предаването NBA Today.

Pau: "Luka is one of the greatest players in the league and a guy that the Lakers definitely gonna build the next 10 years, a franchise around him. You gotta work together, you gotta communicate, you gotta build a real chemistry and you gotta lead your team" pic.twitter.com/HU8fivDZTr — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) September 18, 2025

45-годишният испанец е двукратен шампион на НБА с Лейкърс (2009, 2010), както и шесткратен участник в Мача на звездите.

Снимки: Imago