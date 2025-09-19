Треньорът на Брюж: Давам 10/10 за първото ни полувреме, резултатът можеше да е още по-голям

Наставникът на Брюж Ники Хайен изрази голямото си задоволство от убедителния домакински успех с 4:1 над Монако в Шампионска лига и най-вече от представянето на тима си през първата част, след която резултатът беше 3:0.

Брюж отнесе Монако за едно полувреме, а Миньоле привлече вниманието върху себе си

„Каква оценка бих поставил на първото ни полувреме? 10/10. Някъде прочетох, че сме били спечелили срещу слаб Монако. Това обаче се дължи главно на факта, че не им позволихме да играят. Добре затваряхме пространствата и играхме перфектно между линиите. Много съм доволен, че атакувахме пространствата зад съперниците ни, заради което създадохме доста положения. Вярно е, че резултатът можеше да е още по-голям. Но ако някой ми беше казал преди мача, че сме щели да победим с 4:1, всички щяха да са супер щастливи“, коментира Хайен след двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages