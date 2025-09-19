Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брюж
  3. Треньорът на Брюж: Давам 10/10 за първото ни полувреме, резултатът можеше да е още по-голям

Треньорът на Брюж: Давам 10/10 за първото ни полувреме, резултатът можеше да е още по-голям

  • 19 сеп 2025 | 00:20
  • 267
  • 0
Треньорът на Брюж: Давам 10/10 за първото ни полувреме, резултатът можеше да е още по-голям

Наставникът на Брюж Ники Хайен изрази голямото си задоволство от убедителния домакински успех с 4:1 над Монако в Шампионска лига и най-вече от представянето на тима си през първата част, след която резултатът беше 3:0.

Брюж отнесе Монако за едно полувреме, а Миньоле привлече вниманието върху себе си
Брюж отнесе Монако за едно полувреме, а Миньоле привлече вниманието върху себе си

„Каква оценка бих поставил на първото ни полувреме? 10/10. Някъде прочетох, че сме били спечелили срещу слаб Монако. Това обаче се дължи главно на факта, че не им позволихме да играят. Добре затваряхме пространствата и играхме перфектно между линиите. Много съм доволен, че атакувахме пространствата зад съперниците ни, заради което създадохме доста положения. Вярно е, че резултатът можеше да е още по-голям. Но ако някой ми беше казал преди мача, че сме щели да победим с 4:1, всички щяха да са супер щастливи“, коментира Хайен след двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

  • 18 сеп 2025 | 23:58
  • 11692
  • 29
Юбилеен гол на Холанд вдъхнови Манчестър Сити срещу 10 от Наполи

Юбилеен гол на Холанд вдъхнови Манчестър Сити срещу 10 от Наполи

  • 18 сеп 2025 | 23:52
  • 11800
  • 2
Брюж отнесе Монако за едно полувреме, а Миньоле привлече вниманието върху себе си

Брюж отнесе Монако за едно полувреме, а Миньоле привлече вниманието върху себе си

  • 18 сеп 2025 | 21:55
  • 4274
  • 1
Изабелла Шиникова отпадна на двойки на тенис турнира в Монастир

Изабелла Шиникова отпадна на двойки на тенис турнира в Монастир

  • 18 сеп 2025 | 21:55
  • 924
  • 0
Късен автогол спаси Леверкузен срещу Копенхаген

Късен автогол спаси Леверкузен срещу Копенхаген

  • 18 сеп 2025 | 21:47
  • 3203
  • 0
Поредна вълнуваща вечер с много голове в Шампионската лига

Поредна вълнуваща вечер с много голове в Шампионската лига

  • 19 сеп 2025 | 00:11
  • 24564
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Поредна вълнуваща вечер с много голове в Шампионската лига

Поредна вълнуваща вечер с много голове в Шампионската лига

  • 19 сеп 2025 | 00:11
  • 24564
  • 1
Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

  • 18 сеп 2025 | 23:58
  • 11692
  • 29
Юбилеен гол на Холанд вдъхнови Манчестър Сити срещу 10 от Наполи

Юбилеен гол на Холанд вдъхнови Манчестър Сити срещу 10 от Наполи

  • 18 сеп 2025 | 23:52
  • 11800
  • 2
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 22414
  • 33
ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 102177
  • 253
Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

  • 18 сеп 2025 | 20:06
  • 34823
  • 54