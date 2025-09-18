Футболистите на Монако имаха неприятни преживявания преди мача с Брюж

Футболистите на Монако имаха неприятни преживявания, след като не успяха да стигнат до Брюж вчера, както беше планирано, за мача от Шампионската лига. Причината за забавянето е била заради проблем с полета, съобщава френската преса. Климатикът в самолета не е работил правилно и това е довело до прекомерно горещи условия на борда.

Видеоклипове, публикувани онлайн от играча на Монако Джордан Тезе в сряда следобед, показват облени в пот футболисти, събличащи се само по бельо, за да се справят с жегата, а някои от тях си веят и с ветрила.

AS Monaco were forced to abandon their flight and leave the plane in their UNDERWEAR due to a technical failure 🥵👀 📸 Snapchat / Jordan Teze pic.twitter.com/QHvBapSQUb — Daily Mail Sport (@MailSport) September 18, 2025

След това всички слизат от самолета на пистата на летището в Ница, а решението да клуба бе да отложи заминаването за днес сутринта от съображения за безопасност, когато вече всичко бе наред. Старши треньорът Ади Хютер пък трябваше да направи импровизирана пресконференция в тренировъчния център на състава от Княжеството.

„Поради технически причини беше невъзможно да пътуваме, тъй като безопасността на всички не беше гарантирана. Никога преди не съм преживявал това, но има някои обстоятелства, върху които нямаш влияние. За нас беше малко специално и не толкова удобно. Но ние сме професионалисти и се подготвяме както обикновено за мача“, заяви Хютер.

🚨🚨AS MONACO



❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !



😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

Монако гостува в Брюж тази вечер от 19:45 часа в първия кръг на Шампионската лига по футбол.

Снимки: Imago