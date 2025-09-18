Футболистите на Монако имаха неприятни преживявания преди мача с Брюж

Футболистите на Монако имаха неприятни преживявания, след като не успяха да стигнат до Брюж вчера, както беше планирано, за мача от Шампионската лига. Причината за забавянето е била заради проблем с полета, съобщава френската преса. Климатикът в самолета не е работил правилно и това е довело до прекомерно горещи условия на борда.
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Видеоклипове, публикувани онлайн от играча на Монако Джордан Тезе в сряда следобед, показват облени в пот футболисти, събличащи се само по бельо, за да се справят с жегата, а някои от тях си веят и с ветрила.
След това всички слизат от самолета на пистата на летището в Ница, а решението да клуба бе да отложи заминаването за днес сутринта от съображения за безопасност, когато вече всичко бе наред. Старши треньорът Ади Хютер пък трябваше да направи импровизирана пресконференция в тренировъчния център на състава от Княжеството.
„Поради технически причини беше невъзможно да пътуваме, тъй като безопасността на всички не беше гарантирана. Никога преди не съм преживявал това, но има някои обстоятелства, върху които нямаш влияние. За нас беше малко специално и не толкова удобно. Но ние сме професионалисти и се подготвяме както обикновено за мача“, заяви Хютер.
Монако гостува в Брюж тази вечер от 19:45 часа в първия кръг на Шампионската лига по футбол.
Снимки: Imago