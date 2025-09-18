Брюж отнесе Монако за едно полувреме, а Миньоле привлече вниманието върху себе си

Отборът на Брюж стартира по фантастичен начин основната фаза на Шампионската лига, след като спечели с убедителното 4:1 срещу гостуващия Монако.

Вратарят на домакините Симон Миньоле беше главното действащо лице на терена през първите 20-ина минути на двубоя. Още в 10-ата минута именно той предизвика дузпа, след като фаулира Мика Бирет. С нейното изпълнение се зае Манес Аклиуш, но слабият му удар по земя беше избит от 37-годишния страж, който така се реваншира за своето нарушение. В 19-ата минута обаче Миньоле беше принудително заменен от резервния вратар Нордин Якерс, тъй като ветеранът получи мускулна травма.

▫️Concedes a penalty

▫️Saves the penalty

▫️Yellow card for celebrating in the referee's face

▫️Comes off injured



Simon Mignolet had an eventful 19 minutes vs. Monaco 😅 pic.twitter.com/ene1CBAh4J — B/R Football (@brfootball) September 18, 2025

Неговият колега от състава на гостите Филип Кьон обаче не остана на заден план, защото още през първото полувреме на него му се наложи да направи доста спасявания след многобройните изстрели на белгийския отбор. В 32-рата минута обаче стражът капитулира, тъй като Николо Тресолди се разписа с удар отблизо след асистенция на своя капитан Ханс Ванакен.

🇧🇪🔝 Hans Vanaken (33) has been playing for Club Brugge since 2015... 🔵⚪️



Since then, he has registered 265 goal contributions in 519 appearances for the Belgian side, including a goal + assist in the UEFA Champions League tonight.



Underrated player? 🪄 pic.twitter.com/jVeIafXsUs — EuroFoot (@eurofootcom) September 18, 2025

Седем минути по-късно при изпълнение на корнер Кьон спаси опасен удар с глава на Александър Станкович, но беше безпомощен при шута на Рафаел Нвадике, който удвои преднината на своя тим. Щурмът на Брюж обаче не спря и така в 43-тата минута след центриране от пряк свободен удар Ванакен с воле отбеляза третия гол в двубоя.

What a first half. 😍 pic.twitter.com/56C6xzUrs0 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 18, 2025

През второто полувреме домакините намалиха оборотите и играта стана далеч по-равностойна. Въпреки това „черно-сините“ успяха да стигнат до четвърто попадение в 75-ата минута, когато резервата Мамаду Диакон беше точен с удар от удобна позиция след асистенция на влезлия от пейката Хоакин Сейс. Монегаските пък съумяха да отбележат само почетен гол, и то чак в добавеното време, когато появилият като смяна дебютант Ансу Фати вкара първото си попадение с екипа на тима със свой шут след изпълнение на корнер.

Ansu Fati scores on his debut for Monaco in their 4-1 defeat to Club Brugge.



His first goal in 679 days 😲 pic.twitter.com/SXNvJd77gy — B/R Football (@brfootball) September 18, 2025

Във втория кръг на турнира на 30 септември Брюж гостува на Аталанта, а Монако приема на своя стадион Манчестър Сити.

