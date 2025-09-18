Брюж отнесе Монако за едно полувреме, а Миньоле привлече вниманието върху себе си

Отборът на Брюж стартира по фантастичен начин основната фаза на Шампионската лига, след като спечели с убедителното 4:1 срещу гостуващия Монако.
Вратарят на домакините Симон Миньоле беше главното действащо лице на терена през първите 20-ина минути на двубоя. Още в 10-ата минута именно той предизвика дузпа, след като фаулира Мика Бирет. С нейното изпълнение се зае Манес Аклиуш, но слабият му удар по земя беше избит от 37-годишния страж, който така се реваншира за своето нарушение. В 19-ата минута обаче Миньоле беше принудително заменен от резервния вратар Нордин Якерс, тъй като ветеранът получи мускулна травма.
Неговият колега от състава на гостите Филип Кьон обаче не остана на заден план, защото още през първото полувреме на него му се наложи да направи доста спасявания след многобройните изстрели на белгийския отбор. В 32-рата минута обаче стражът капитулира, тъй като Николо Тресолди се разписа с удар отблизо след асистенция на своя капитан Ханс Ванакен.
Седем минути по-късно при изпълнение на корнер Кьон спаси опасен удар с глава на Александър Станкович, но беше безпомощен при шута на Рафаел Нвадике, който удвои преднината на своя тим. Щурмът на Брюж обаче не спря и така в 43-тата минута след центриране от пряк свободен удар Ванакен с воле отбеляза третия гол в двубоя.
През второто полувреме домакините намалиха оборотите и играта стана далеч по-равностойна. Въпреки това „черно-сините“ успяха да стигнат до четвърто попадение в 75-ата минута, когато резервата Мамаду Диакон беше точен с удар от удобна позиция след асистенция на влезлия от пейката Хоакин Сейс. Монегаските пък съумяха да отбележат само почетен гол, и то чак в добавеното време, когато появилият като смяна дебютант Ансу Фати вкара първото си попадение с екипа на тима със свой шут след изпълнение на корнер.
Във втория кръг на турнира на 30 септември Брюж гостува на Аталанта, а Монако приема на своя стадион Манчестър Сити.
Снимки: Gettyimages