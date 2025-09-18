UFC съобщиха за провалена сделка с Netflix

Когато UFC започна преговори за нова сделка за излъчване, мнозина предполагаха, че Netflix ще бъде фаворит.

Елитната ММА верига обаче подписа договор с "Paramount" и направи зашеметяваща сделка за 7,7 милиарда долара. Докато "Paramount" беше изненадата, която никой не очакваше, президентът и главен оперативен директор на TKO (компанията майка на UFC), Марк Шапиро, разкри, че преговорите с Netflix са били много активни, но се оказало, че стрийминг гигантът не е имал интерес да вземе всички предлагани от UFC битки.

„Въпреки че имахме много заинтересовани страни, не всеки беше готов да извади голям чек“, каза Шапиро пред подкаста The Varsity. „Така че знаехме, че ще отнеме много време, за да достигнем желаните суми. Бих казал, че имаше един момент на разочарование и това беше, когато се доближавахме доста до сделка с Netflix, честно казано.“

„Те се придържаха към позицията си, че не искат такъв обем, което ние разбирахме от самото начало. [Съизпълнителният директор на Netflix] Тед [Сарандос] и [главният директор по съдържанието] Бела [Бахария] бяха много откровени по този въпрос. Те казаха: „Търсим големи събития, така че ако можете да ни дадете едно pay-per-view събитие на месец, което ние просто ще пуснем безплатно на платформата за абонатите, ние сме вътре и ще платим премия за него, но не искаме да излъчваме останалите 30 събития от типа Fight Nights.“

След като дълги години се съпротивляваше на навлизането в спорта на живо, Netflix наскоро започна да инвестира повече в подобни събития, но не и на ниво целогодишни договори, каквито се сключват с различните лиги.

Netflix обикновено се придържа към излъчването на големи еднократни събития като мачoвете между Джейк Пол и Майк Тайсън и Саул Алварес срещу Майк Тайсън или дори настоящата сделка с NFL, която включва два мача, играни на Коледа.

Сарандос многократно е заявявал пред инвеститори, че Netflix се интересува само от такъв тип знакови събития, което обяснява защо предложението за едно събитие на UFC на месец е имало смисъл за тях.

Колкото и Netflix да изглеждаше логичен бизнес партньор с огромния си обхват от над 300 милиона абонати по света, разделянето на новата сделка за излъчване просто не се е харесало на UFC.

„В хода на разговорите те така и не отстъпиха от позицията си“, каза Шапиро. „Това отвори вратата за Paramount/CBS.“ Така че те ще продължат да участват в бокса. Вижте какво направи Канело Алварес за тях миналия уикенд – 41 милиона зрители. Лудост. И то без почти никакъв маркетинг или промоция в сравнение с битката на [Майк] Тайсън. Знам, че това беше различно. Беше по-скоро демонстративен мач, събитие, породено от любопитство, като всички се надявахме Тайсън да се завърне на тази преклонна възраст. В крайна сметка те искаха да се придържат към големите спектакли, което имаше много смисъл.“

"Paramount" поема изцяло правата за излъчване в САЩ, като планира да включи всяко събитие на UFC – включително и най-големите галавечери, които досега бяха платени (pay-per-view) – в своята стрийминг услуга Paramount+ без допълнително заплащане за абонатите.

„Когато CBS/Paramount почукаха на вратата с предложение да излъчват абсолютно всичко“, каза Шапиро. „Ще промотират на всички платформи. Ще използват CBS. Те искат целия обем.“

„Ще се разрастваме и наистина ще наложим Paramount+ като нашата премиум платформа, като я подкрепим с по-добра технология и по-добро решение за рекламни технологии. Ще създаваме съдържание с най-добрите технологии, задвижвани от това, с което те разполагат, и очевидно от това, което бащата на Дейвид Елисън има в Oracle. Тази комбинация открива всякакви възможности. Визията, която Дейвид Елисън, който е фен на UFC, представи, беше твърде добра, за да я пропуснем.“