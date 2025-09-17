Ето колко души са гледали Канело - Крауфорд по Netflix

Популярни
  • 17 сеп 2025 | 11:29
  • 597
  • 0
Очакваше се боксовата галавечер от миналия уикенд, оглавена от двубоя между Саул Канело Алварес и Терънс Крауфорд, да бъде огромно събитие по няколко причини. Това беше битка между безспорния шампион в супер-средна категория в лицето на Канело и Крауфорд, който се качи с две теглови категории за това предизвикателство.

Историческият дуел беше достъпен безплатно за абонатите на Netflix, което представляваше малка част от цената, която обикновено се изисква за събитие от типа „pay-per-view“. Сега стрийминг услугата обяви колко голяма е била аудиторията: 41 милиона зрители в световен мащаб.

От Netflix заявиха, че това е „най-гледаният мъжки шампионатен боксов мач на този век“.

Това уточнение се прави, защото Netflix беше и дом на двубоя между Майк Тайсън и Джейк Пол миналия ноември, който не беше за световна титла, но привлече 108 милиона зрители по целия свят.

Тези 108 милиона зрители са били от 60 милиона домакинства. Шампионатният двубой от подгряващата карта на Тайсън-Пол, в който се изправиха Кейти Тейлър и Аманда Серано II, също събра огромна аудитория, достигайки средно 74 милиона зрители в 50 милиона домакинства, гледащи на живо.

