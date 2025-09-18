Локомотив Пловдив пусна абонаментните карти за новия сезон в Sesame НБЛ

Популярни
ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда - на живо с очакванията на Дани Моралес и Александър Капитански
  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 233
  • 0
Локомотив Пловдив пусна абонаментните карти за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, съобщиха от клуба.

Абонаментните пакети са следните:

- Абонамент за ученици (между 14 и 18 години) – цена 50 лева. Абонаментът осигурява достъп до всички домакински срещи от редовния сезон и за евентуално участие в плейофите на НБЛ. Включва подарък - комплект стикери;

- Абонамент "Black and White" – цена 120 лева. Абонаментът осигурява вход за всички 15 домакински срещи от редовния сезон и е валиден и за плейофите на НБЛ. Включва и подарък - комплект картички на шампионския отбор от миналата година; *Специално за членове на фенклуб Локомотив Пловдив ще могат да закупят своята карта на преференциална стойност от 100 лева.

- Абонамент "VIP"– цена 300 лева. Абонаментът осигурява запазено персонализирано място на един от първите три реда, персонализирана членска карта с името на притежателя и е валиден за редовния сезон и плейофите на НБЛ. Включва и подарък - тениска. * Специално за членове на фенклуб Локомотив Пловдив ще могат да закупят своята карта на преференциална стойност от 250 лева.

Сезонните пропуски могат да бъдат заявени на лично съобщение в социалните мрежи на баскетболния клуб.

От управата на "черно-белите" уточниха, че 10% от стойността на всяка продадена абонаментна карта ще бъде превеждана директно в сметката на Фондация „100 години Локомотив Пловдив“, която се ангажира с организацията и провеждането на тържествата по случай вековния юбилей на футболния Локомотив Пловдив през 2026 година.

Освен това, на всяка домакинска среща в зала „Сила“ ще бъдат поставени дарителски урни, в които привържениците също ще могат да дарят за дейността на фондацията.

"Нека заедно бъдем част от историята! Нека заедно направим вековния юбилей на Локомотив такъв, какъвто ни се полага", написаха от клуба.

Снимка: БК "Локомотив Пловдив" 

