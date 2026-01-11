Популярни
Крило на Юта Джаз влезе в историята на НБА със злощастно постижение

  • 11 яну 2026 | 17:29
  • 451
  • 0
Крилото на Юта Джаз Коди Уилямс постави антирекорд при поражението на "Джазмените" с 95:150 от Шарлът Хорнетс в мач от редовния сезон на НБА. Уилямс прекара 33 минути на терена, в които показателят му плюс-минус бе -60. С други думи, в минутите, в които е бил в игра, тимът на Юта е отстъпил с 60 точки разлика пред Шарлът. Това е най-лошото постижение в НБА откакто се води подобна статистика.

Иначе Уилямс вкара 15 точки и взе 2 борби в злополучната за Юта среща.

До момента най-лошият плюс-минус беше -58 и се поделяше от Джеремая Робинсън-Ърл от Ню Орлиънс Пеликанс и Скуут Хендерсън от Портланд Трейл Блейзърс, които направиха това в мачове срещу Маями Хийт през 2025 и 2024 година.

Всички останали играчи на Юта, които взеха участие в мача, приключиха с показатели от -20 до -38.

За Шарлът това бе втората най-голяма победа в историята на тима и най-категоричната при гостуване.

Снимки: Gettyimages

