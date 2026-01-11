Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шокиращи сцени в Бразилия! Съдия брутално нападнат от побеснели фенове

Шокиращи сцени в Бразилия! Съдия брутално нападнат от побеснели фенове

  • 11 яну 2026 | 16:45
  • 162
  • 0
Шокиращи сцени в Бразилия! Съдия брутално нападнат от побеснели фенове

Скандал и насилие в бразилския баскетбол. След мача между домакина Пато Баскет и Кашиас до Сул, завършил с победа за гостите с 91:85 след две продължения, съдия на срещата от бразилската баскетболна лига бе брутално нападнат от побеснели фенове.

Пато и Кашиас до Сул се изправиха един срещу друг в двубой от Националната баскетболна лига на Бразилия. В края на редовното време резултатът беше 70:70, което наложи две продължения.

В крайна сметка победата отиде при гостите с 91:85, които се възползваха от страхотното представяне на Шамел Сталворт (28 точки, 4 борби), въпреки че той е на 45 години.

След края на срещата на терена на Пато Баскет се разиграха шокиращи сцени. Няколко мъже се нахвърлиха върху едно от официалните лица, събориха го на земята и започнаха да го удрят.

Конфликтът беше бързо потушен, а съдийската бригада е подала жалба в полицията. Засега няма информация за нападателите, но и двата отбора се разграничиха от бруталните действия след последния съдийски сигнал.

"Пато Баскет излиза пред обществеността, за да изясни фактите, случили се по време на мача срещу Кашиас до Сул и след него, подчертавайки, че цялата организация се основава на спазването на законите и правилата, отхвърляйки всякакъв акт на насилие, от каквото и да е естество. Замесените вече са дали обяснения пред компетентните органи и Пато Баскет вярва, че истината и справедливостта ще възтържествуват, подчертавайки, че ще търси най-доброто решение за този случай. Също така, ние потвърждаваме нашата отдаденост на мира в спорта и на безопасността на всички фенове, семейства и професионалисти, които участват в събитията", се казва в официално съобщение на Пато Баскет.

"Кашиас до Сул информира обществеността, че не е имал никакво участие в случилите се събития и категорично отхвърля актовете на насилие, насочени срещу съдиите, регистрирани след мача, проведен снощи в град Пато Бранко. Ние потвърждаваме нашия ангажимент към спорта, етиката, феърплея и към насърчаването на безопасна и изпълнена с уважение среда за всички, участващи в спорта. Насилието не характеризира баскетбола и не представлява ценностите на нашия клуб", изразяват позицията си по темата и от Кашиас до Сул.

Националната баскетболна лига на Бразилия също реагира на скандала, като обяви, че е изпратила случая до Дисциплинарния комитет и че е осъществила контакт с нападнатите съдии, за да отговори на техните нужди.

"Националната баскетболна лига съжалява и категорично осъжда събитията, случили се в петък вечерта, по време на мача между Пато Баскет и Кашиас до Сул Баскет. LNB предлага пълна подкрепа на нападнатите съдии, които са получили медицинска помощ и са подали жалба в полицията веднага след мача. Въпреки че са били засегнати от неприятното събитие, те са добре. Също така, информираме, че този случай вече е изпратен до Дисциплинарния комитет, който ще предприеме подходящи мерки. LNB потвърждава, че няма място за насилие в спортната среда и че ще продължи да работи за осигуряване на безкомпромисните ценности на спорта", се казва в становище на Националната баскетболна лига на Бразилия.

След този мач Пато достигна баланс от 5-15 и заема 15-о място в бразилското първенство, докато Кашиас до Сул, с 10 победи и толкова загуби, е на 12-а позиция.

