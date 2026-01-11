Берое и Спартак Плевен влизат в люта битка в Стара Загора

Отборите на Берое и Спартак Плевен се изправят един срещу друг в мач от 16-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е днес от 13:00 часа в зала "Общинска" в Стара Загора, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Извън състава на домакините остава центърът Мартин Йорданов, който е с контузия в ръката.

Старозагорци са на седма позиция във временното класиране с 6 победи и 8 загуби в сметката си до този момент, а плевенчани заемат шесто място в таблицата с баланс от 7 успеха и 6 поражения.

Снимка: НБЛ