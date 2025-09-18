Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Локомотив Пловдив подписа с млад пойнт гард

Локомотив Пловдив подписа с млад пойнт гард

  • 18 сеп 2025 | 12:48
  • 260
  • 0
Локомотив Пловдив подписа с млад пойнт гард

Локомотив Пловдив подсили състава си с младия пойнт гард Михаил Кръстев, съобщиха от клуба. Той ще дебютира в Sesame Национална баскетболна лига през предстоящия сезон.

Кръстев е роден през 2005 година в Троян и започва своя баскетболен път едва на 8-годишна възраст в школата на Чавдар Троян, с който в продължение на няколко години неизменно участва в Елитната дивизия.

През последните сезони гардът е част от първенството на Българската баскетболна лига (ББЛ) - "А" група, където през изминалия шампионат записва средни показатели – 16.4 точки, 3.0 асистенции, 2.9 борби и 2.0 отнети топки на мач.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

"От 16-годишна възраст той тренира индивидуално под ръководството на опитния Джими Хънт, което допринася за неговото развитие и израстване като лидер на терена. Добре дошъл в черно-бялото семейство и успех, Михаил", написаха в страницата си във Фейсбук от Локомотив Пловдив.

Снимка: БК "Локомотив Пловдив"

