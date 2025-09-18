ЦСКА покори Мусала

Най-високият връх на Балканите почервеня. Мъжкият отбор на ЦСКА, придружен от най-запалените планинарки от женския състав на "червените", изкачиха вр. Мусала (2925,4 м).
Студеното време не уплаши "армейците".
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции
Нямаше млади и стари, българи или чужденци. Всички заедно с много усмивки и бодро настроение се възхитиха на суровата и величествена българска природа.
Ето какво пише още в официалната страница на ЦСКА:
"В края на прехода всички се обединиха с мотото:
Днес изкачихме върха,
утре в залата ще търсим нов!
Само ЦСКА"!