  ЦСКА покори Мусала

ЦСКА покори Мусала

  • 18 сеп 2025 | 13:35
Най-високият връх на Балканите почервеня. Мъжкият отбор на ЦСКА, придружен от най-запалените планинарки от женския състав на "червените", изкачиха вр. Мусала (2925,4 м).
Студеното време не уплаши "армейците".

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

Нямаше млади и стари, българи или чужденци. Всички заедно с много усмивки и бодро настроение се възхитиха на суровата и величествена българска природа.

Ето какво пише още в официалната страница на ЦСКА:

"В края на прехода всички се обединиха с мотото:
Днес изкачихме върха,
утре в залата ще търсим нов!
Само ЦСКА"!

