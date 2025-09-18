Време е за осминафиналите на English Open

Ясни са осминафиналистите в Откритото първенство на Англия по снукър. В предишната фаза Али Картър направи максимален брейк от 147 точки, но загуби от Арън Хил, който ще се изправи срещу Джак Лисовски. Джакпота елиминира световния шампион Джао Синтонг с 4:1.

Али Картър реализира четвъртия в кариерата си максимум

Програма за 1/8-финалите

15 часа: Джъд Тръмп срещу Елио Слесор

15 часа: Джоу Юлонг - Бари Хоукинс

17 часа: Люка Бресел - Роби Уилямс

17 часа: Джаксън Пейдж - Шон Мърфи

21 часа: Марк Алън - Динг Дзюнхуей

21 часа: У Изъ - Марк Селби

23 часа: Арън Хил - Джак Лисовски

23 часа: Рики Уолдън - Джак Джоунс