Време е за осминафиналите на English Open

Ясни са осминафиналистите в Откритото първенство на Англия по снукър. В предишната фаза Али Картър направи максимален брейк от 147 точки, но загуби от Арън Хил, който ще се изправи срещу Джак Лисовски. Джакпота елиминира световния шампион Джао Синтонг с 4:1.
Али Картър реализира четвъртия в кариерата си максимум
Програма за 1/8-финалите
15 часа: Джъд Тръмп срещу Елио Слесор
15 часа: Джоу Юлонг - Бари Хоукинс
17 часа: Люка Бресел - Роби Уилямс
17 часа: Джаксън Пейдж - Шон Мърфи
21 часа: Марк Алън - Динг Дзюнхуей
21 часа: У Изъ - Марк Селби
23 часа: Арън Хил - Джак Лисовски
23 часа: Рики Уолдън - Джак Джоунс