Али Картър реализира четвъртия в кариерата си максимум

Али Картър реализира четвъртия максимален брейк от 147 точки в кариерата си по време на мача от 1/32-финалите на Откритото първенство на Англия срещу Арън Хил в Брентууд.

Капитана изгради перфектната серия в четвъртия фрейм, за да поведе с 3:1. Това е първият му максимален брейк от Откритото първенство на Великобритания през 2021-ва и го поставя в позиция да раздели наградата за най-висок брейк от £5,000 с опонента си Хил, който направи максимум по-рано през седмицата.

Въпреки че изгуби £2,500, Хил запази самообладание и направи обрат, като спечели 4:3 и продължи напред.

Това е 227-ият официален максимален брейк в историята на снукъра и 10-ият за сезона до момента.