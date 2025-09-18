Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски продължава подготовката си за важния сблъсък с Лудогорец в петък
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Али Картър реализира четвъртия в кариерата си максимум

Али Картър реализира четвъртия в кариерата си максимум

  • 18 сеп 2025 | 10:04
  • 250
  • 0
Али Картър реализира четвъртия в кариерата си максимум

Али Картър реализира четвъртия максимален брейк от 147 точки в кариерата си по време на мача от 1/32-финалите на Откритото първенство на Англия срещу Арън Хил в Брентууд.

Капитана изгради перфектната серия в четвъртия фрейм, за да поведе с 3:1. Това е първият му максимален брейк от Откритото първенство на Великобритания през 2021-ва и го поставя в позиция да раздели наградата за най-висок брейк от £5,000 с опонента си Хил, който направи максимум по-рано през седмицата.

Въпреки че изгуби £2,500, Хил запази самообладание и направи обрат, като спечели 4:3 и продължи напред.

Това е 227-ият официален максимален брейк в историята на снукъра и 10-ият за сезона до момента.

Следвай ни:

Още от Снукър

Нийл Робъртсън иска да знае дали снукър играчите получават справедливи пари

Нийл Робъртсън иска да знае дали снукър играчите получават справедливи пари

  • 16 сеп 2025 | 11:06
  • 1315
  • 0
Шон Мърфи с феноменална серия на English Open

Шон Мърфи с феноменална серия на English Open

  • 16 сеп 2025 | 10:08
  • 1166
  • 0
Кайрън Уилсън отпадна неочаквано рано от English Open

Кайрън Уилсън отпадна неочаквано рано от English Open

  • 15 сеп 2025 | 18:56
  • 1137
  • 0
Аарън Хил направи първия максимум в кариерата си

Аарън Хил направи първия максимум в кариерата си

  • 15 сеп 2025 | 13:09
  • 732
  • 0
Максим Костов тренира със световния шампион Джао Синтонг в Шефилд

Максим Костов тренира със световния шампион Джао Синтонг в Шефилд

  • 10 сеп 2025 | 15:47
  • 1296
  • 0
Играчите избраха Рони за номер 1 през август

Играчите избраха Рони за номер 1 през август

  • 9 сеп 2025 | 13:03
  • 5137
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403017
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 9029
  • 28
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 5318
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 5893
  • 7
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 43520
  • 42
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 33578
  • 55