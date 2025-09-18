Популярни
Очаквайте: Левски продължава подготовката си за важния сблъсък с Лудогорец в петък
  Тина Шутей: Страхотно е да получа медал след две четвърти места на световни първенства

Тина Шутей: Страхотно е да получа медал след две четвърти места на световни първенства

  • 18 сеп 2025 | 10:37
  • 216
  • 0
Тина Шутей: Страхотно е да получа медал след две четвърти места на световни първенства

На 33 години Тина Шутей спечели първия си медал от световни първенства в овчарския скок. Вчера в Токио словенката се нареди трета. До момента тя беше трикратна сребърна европейска медалистка в зала.

“Чувството е невероятно. На последните две световни първенства завърших четвърта, така че най-накрая да получа медал е страхотно. Успях да скачам най-добре за сезона. Исках да поставя националния рекорд тази вечер, но не се случи.

Имах насрещен вятър, твърди прътове и някак се уплаших. Предполагам, че в този момент бях щастлива и с медал. Не мислех за това.

Муун защити световната си титла в овчарския скок с драматичен последен опит
Муун защити световната си титла в овчарския скок с драматичен последен опит

Обичам леката атлетика. Затова се занимавам с нея от почти 30 години. Имам и страхотен треньор, както и добра генетика. Съотборниците ми непрекъснато ми казват, че трябва да продължа да скачам още дълго време. Не знам колко дълго, но още не съм приключила.

Вероятно ще се състезавам отново догодина. Сега ще имам дълга, дълга почивка и ще започна да тренирам през ноември. Това е най-лошият период за мен и ако тялото ми оцелее, ще мога да се върна към скока“, каза щастливата Шутей след първия си медал от световно първенство.

Снимки: Gettyimages

