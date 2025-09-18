Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски продължава подготовката си за важния сблъсък с Лудогорец в петък
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Матиа Фурлани: Това е перфектната година за мен

Матиа Фурлани: Това е перфектната година за мен

  • 18 сеп 2025 | 10:11
  • 389
  • 0

Матиа Фурлани спечели световната титла в скока на височина в Токио вчера с личен рекорд от 8.39 м и стана най-младият планетарен шампион в тази дисциплина. През зимата италианецът спечели златен медал и на Световното в зала в Нандзин, а на Европейското в Апелдорн под покрив завърши втори след Божидар Саръбоюков. Българинът вчера се нареди пети в Токио с 8.19 м.

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

“Това е една много специална вечер. Работих толкова усилено и вложих толкова много решителност, за да спечеля медал. Не започнах по най-добрия начин. В началото имах малък проблем с бягането си, но както обикновено се опитах да запазя спокойствие и да запазя най-доброто за накрая.

В страхотна форма съм тази вечер и бях уверен, че мога да го направя. Сега съм тук с този златен медал. Това е перфектна година за мен. Тренирах добре и влязох в най-добрата си форма за това състезание и излизам със злато.

Красиво е да бъда част от този италиански отбор. Имаме такова наследство от Италия. Растем заедно и всички учим толкова много от Джанмарко Тамбери и Марсел Джейкъбс. Сега искам да се отпусна и да видя нещо в Япония, защото това е магическо място за мен“, сподели щастливият Фурлани след световното си злато.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Големият шлем на атлетиката отрича, че Майкъл Джонсън е получил $2 млн., докато атлетите остават без заплащане

Големият шлем на атлетиката отрича, че Майкъл Джонсън е получил $2 млн., докато атлетите остават без заплащане

  • 17 сеп 2025 | 20:05
  • 1944
  • 0
Защо Джейк Уайтман не съжалява за мъчително извоювания сребърен медал от Световното

Защо Джейк Уайтман не съжалява за мъчително извоювания сребърен медал от Световното

  • 17 сеп 2025 | 19:29
  • 797
  • 0
Пет неща, които да следим в шестия ден на Световното по лека атлетика

Пет неща, които да следим в шестия ден на Световното по лека атлетика

  • 17 сеп 2025 | 18:57
  • 2808
  • 0
Сълзи от щастие за Щефела в Токио

Сълзи от щастие за Щефела в Токио

  • 17 сеп 2025 | 17:45
  • 761
  • 0
Надер с шокираща победа на 1500 метра в Токио

Надер с шокираща победа на 1500 метра в Токио

  • 17 сеп 2025 | 17:25
  • 1062
  • 0
Шампионката на 100 метра Джеферсън-Уудън се класира без проблеми за полуфиналите на 200 м

Шампионката на 100 метра Джеферсън-Уудън се класира без проблеми за полуфиналите на 200 м

  • 17 сеп 2025 | 17:05
  • 1201
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403019
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 9032
  • 28
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 5320
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 5898
  • 7
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 43520
  • 42
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 33581
  • 55