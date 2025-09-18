Матиа Фурлани: Това е перфектната година за мен

Матиа Фурлани спечели световната титла в скока на височина в Токио вчера с личен рекорд от 8.39 м и стана най-младият планетарен шампион в тази дисциплина. През зимата италианецът спечели златен медал и на Световното в зала в Нандзин, а на Европейското в Апелдорн под покрив завърши втори след Божидар Саръбоюков. Българинът вчера се нареди пети в Токио с 8.19 м.

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

“Това е една много специална вечер. Работих толкова усилено и вложих толкова много решителност, за да спечеля медал. Не започнах по най-добрия начин. В началото имах малък проблем с бягането си, но както обикновено се опитах да запазя спокойствие и да запазя най-доброто за накрая.

В страхотна форма съм тази вечер и бях уверен, че мога да го направя. Сега съм тук с този златен медал. Това е перфектна година за мен. Тренирах добре и влязох в най-добрата си форма за това състезание и излизам със злато.

Красиво е да бъда част от този италиански отбор. Имаме такова наследство от Италия. Растем заедно и всички учим толкова много от Джанмарко Тамбери и Марсел Джейкъбс. Сега искам да се отпусна и да видя нещо в Япония, защото това е магическо място за мен“, сподели щастливият Фурлани след световното си злато.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages