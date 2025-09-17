Ал-Насър мачка в Шампионската лига в отсъствието на Роналдо

Ал-Насър записа мощна победа с 5:0 в домакинството си на Истиклол (Душанбе) от 1-вия кръг в група "D" на Шампионска лига 2 на Азия. Домакините в този мач бяха без голямата си звезда Кристиано Роналдо, който получи почивка, а други звезди като Садио Мане, Марсело Брозович и Кингсли Коман също бяха оставени на пейката и се появиха чак през второто полувреме.

Това обаче не попречи на Ал-Насър да запише изразителен успех. Абдулрахман Гариб откри резултата в 14-ата минута, а Анжело удвои в 17-ата.

През втората част саудитците добавиха още три гола на сметката си. Уесли направи резултата класически в 59-ата минута, а в 89-ата Кингсли Коман добави и четвърти гол. Крайното 5:0 оформи Садио Мане в 93-тата минута.

Така Ал-Насър записа първи три точки в актива си и за момента оглави класирането в групата. Истиклол е с нула точки на последното място.