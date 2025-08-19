Феликс блесна в дебюта си благодарение на Роналдо, 10 от Ал-Насър са на финал за Суперкупата

Отборът на Ал-Насър надви шампиона Ал-Итихад с 2:1 в полуфиналния сблъсък помежду им в Хонконг и така се класира за финала на Суперкупата на Саудитска Арабия.

Мачът започна обещаващо за Ал-Насър, след като още в 10-ата минута тимът поведе в резултата. Тогава Садио Мане се разписа с воле, което Хамед Ал-Шанкити не успя да спаси.

🚨🇸🇦 GOAL | Al Nassr 1-0 Al Ittihad | Sadio Mane



SADIO MANE OPENS THE SCORING FOR AL NASSR!pic.twitter.com/0NYy1KPPkr — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 19, 2025

Въпреки това само шест минути по-късно Ал-Итихад успя да възстанови равенството. Муса Диаби пусна пас под носа на Бенто и така Стивън Бергвайн с лекота прати топката в мрежата.

🚨🇸🇦 GOAL | Al Nassr 1-1 Al Ittihad | Bergwijn



BERGWIJN HAS EQUALIZED FOR AL ITTIHAD!pic.twitter.com/xB83nbZLmp — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 19, 2025

Ситуацията за “жълто-сините” стана още по-сложна в 25-ата минута, когато Мане беше изгонен с директен червен картон, след като настъпи противниковия вратар по корема в борба за топката.

How on earth this was a red card for Sadio Mane ? #NASITT #AlNassr

pic.twitter.com/ogARPYXJwz — The Final Whistle (@Rufus_45) August 19, 2025

“Жълто-черните” обаче не се възползваха от числения си превес и така се стигна до 61-вата минута, когато техният противник отново взе аванс. Тогава Кристиано Роналдо беше изведен сам срещу Ал-Шанкити, но вместо да стреля, реши да асистира на Феликс, който се разписа още в официалния си дебют за Ал-Насър.

🚨🇸🇦 GOAL | Al Nassr 2-1 Al Ittihad | Joao Felix



JOAO FELIX GIVES AL NASSR THE LEAD! CRISTIANO RONALDO WITH THE ASSIST!pic.twitter.com/OGnzaCgRX1 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 19, 2025

Само три минути по-късно новото попълнение отново беше точно, но този път голът му беше отменен от ВАР заради нарушение в атака на Кристиано секунди преди това. Все пак в оставащото време тимът успя да удържи своята преднина и така се поздрави с успех в дебюта на новия си наставник Жорже Жезус.

Goal ruled out. Foul from Cristiano Ronaldo. ❌ — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 19, 2025

В съботния финал за Суперкупата Ал-Насър ще играе срещу победителя измежду Ал-Кадсия и Ал-Ахли, чийто полуфинал е утре отново от 15:00 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages