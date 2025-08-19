Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Феликс блесна в дебюта си благодарение на Роналдо, 10 от Ал-Насър са на финал за Суперкупата

Феликс блесна в дебюта си благодарение на Роналдо, 10 от Ал-Насър са на финал за Суперкупата

  • 19 авг 2025 | 17:15
  • 3757
  • 4
Феликс блесна в дебюта си благодарение на Роналдо, 10 от Ал-Насър са на финал за Суперкупата

Отборът на Ал-Насър надви шампиона Ал-Итихад с 2:1 в полуфиналния сблъсък помежду им в Хонконг и така се класира за финала на Суперкупата на Саудитска Арабия.

Мачът започна обещаващо за Ал-Насър, след като още в 10-ата минута тимът поведе в резултата. Тогава Садио Мане се разписа с воле, което Хамед Ал-Шанкити не успя да спаси.

Въпреки това само шест минути по-късно Ал-Итихад успя да възстанови равенството. Муса Диаби пусна пас под носа на Бенто и така Стивън Бергвайн с лекота прати топката в мрежата.

Ситуацията за “жълто-сините” стана още по-сложна в 25-ата минута, когато Мане беше изгонен с директен червен картон, след като настъпи противниковия вратар по корема в борба за топката.

“Жълто-черните” обаче не се възползваха от числения си превес и така се стигна до 61-вата минута, когато техният противник отново взе аванс. Тогава Кристиано Роналдо беше изведен сам срещу Ал-Шанкити, но вместо да стреля, реши да асистира на Феликс, който се разписа още в официалния си дебют за Ал-Насър.

Само три минути по-късно новото попълнение отново беше точно, но този път голът му беше отменен от ВАР заради нарушение в атака на Кристиано секунди преди това. Все пак в оставащото време тимът успя да удържи своята преднина и така се поздрави с успех в дебюта на новия си наставник Жорже Жезус.

В съботния финал за Суперкупата Ал-Насър ще играе срещу победителя измежду Ал-Кадсия и Ал-Ахли, чийто полуфинал е утре отново от 15:00 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

  • 19 авг 2025 | 13:43
  • 1968
  • 0
Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

  • 19 авг 2025 | 12:44
  • 991
  • 0
Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

  • 19 авг 2025 | 12:42
  • 1753
  • 3
Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона

Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона

  • 19 авг 2025 | 11:50
  • 9014
  • 2
От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

  • 19 авг 2025 | 11:34
  • 4721
  • 0
"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

  • 19 авг 2025 | 10:50
  • 3342
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 52562
  • 335
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 27682
  • 33
Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 2860
  • 2
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 15129
  • 23
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 5097
  • 7
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 3643
  • 0