Струмска слава се изкачи на върха

Струмска слава (Радомир) надигра гостуващия му Септември II (София) с 4:1 и се изкачи на първо място в класирането. Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига. Александър Аспарухов допринесе за успеха с хеттрик. Той даде тон за победата с попадение, 120 секунди преди почивката. Десетина минути след нея, удвои от дузпа. Никола Ангелов вкара почетното попадение за столичани в 60-ата минута. Моментално обаче Чавдар Христов покачи на 3:1. Аспарухов реализира за трети път в 82-ата минута. После Константин Иванов пропусна да вкара за дубъла. След това обаче Любомир Тодоров тресна напречната греда на гостите.