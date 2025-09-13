Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Късни попадения донесоха първа победа на ЦСКА в първенството, талант на "червените" с основна роля - на живо след успеха срещу Септември с 3:1
  1. Sportal.bg
  2. Струмска слава
  3. Струмска слава се изкачи на върха

Струмска слава се изкачи на върха

  • 13 сеп 2025 | 22:09
  • 594
  • 0
Струмска слава се изкачи на върха

Струмска слава (Радомир) надигра гостуващия му Септември II (София) с 4:1 и се изкачи на първо място в класирането. Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига. Александър Аспарухов допринесе за успеха с хеттрик. Той даде тон за победата с попадение, 120 секунди преди почивката. Десетина минути след нея, удвои от дузпа. Никола Ангелов вкара почетното попадение за столичани в 60-ата минута. Моментално обаче Чавдар Христов покачи на 3:1. Аспарухов реализира за трети път в 82-ата минута. После Константин Иванов пропусна да вкара за дубъла. След това обаче Любомир Тодоров тресна напречната греда на гостите.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пета победа за Марица (Пловдив)

Пета победа за Марица (Пловдив)

  • 13 сеп 2025 | 21:53
  • 879
  • 0
Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 169232
  • 237
Майкъла: Колективната безотговорност е най-сладкото нещо

Майкъла: Колективната безотговорност е най-сладкото нещо

  • 13 сеп 2025 | 20:14
  • 2543
  • 6
Тодор Янчев: Все още сезонът може да се спаси

Тодор Янчев: Все още сезонът може да се спаси

  • 13 сеп 2025 | 20:09
  • 1941
  • 0
Тунчев: Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи

Тунчев: Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи

  • 13 сеп 2025 | 20:04
  • 2563
  • 0
Тежки нули край Балдуинова кула

Тежки нули край Балдуинова кула

  • 13 сеп 2025 | 19:58
  • 1817
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 169232
  • 237
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 77650
  • 48
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 23917
  • 21
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 24655
  • 9
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 30874
  • 92
Брентфорд 1:0 Челси (полувреме)

Брентфорд 1:0 Челси (полувреме)

  • 13 сеп 2025 | 22:42
  • 3198
  • 4