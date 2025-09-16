Популярни
  ПФК Ботев: Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти", днес внасят интриги и лъжи

  16 сеп 2025
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив реагира на последователните позиция на Клуб на привържениците на Ботев Пловдив, както и на Обединени фракции "Бултрас". "Жълто-черният" клуб използва официалната си страница във Фейсбук, за да се обърне към всички привърженици на отбора.

Sportal.bg публикува без редакторска намеса позицията на ПФК Ботев:

"Скъпи привърженици на най- стария футболен клуб в България,

Нашият любим клуб отново преминава през изключително тежки времена. Въпреки усилията, които всекидневно полагаме, наследството, оставено от предишния собственик, продължава да тежи върху Ботев.

Всички виждаме къде се намираме в класирането и как това боли всяко жълто-черно сърце. Знаем – трудно е за всички, и ще бъде трудно още дълго време. Но нека никой не забравя:

Преди едва 76 дни Ботев бе на прага да изчезне от футболната карта. Ако тогава не бяха предприети решителни действия, днес нашият клуб щеше да бъде само част от историята – като поредния фалирал български отбор.

Жалко е, че дори в този момент, когато борбата е за оцеляване, се намират хора, които поставят личните си интереси и финанси пред тези на клуба. Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти“, а днес внасят интриги и лъжи, вместо да помогнат. Поканихме ги на срещи – те отказаха или просто не им беше позволено от зависимостите, в които се намират.

И тук е редно да зададем и един ясен въпрос: Какъв е точно казусът с магазина, който е собственост на клуба? В тези тежки времена парите от него трябва ли да отиват в нечий джоб, вместо обратно в Ботев?

Но Ботев е по-голям от всичко това.

Призоваваме всички истински ботевисти:

Обединете се!

Подкрепяйте отбора!

Бъдете на стадиона и заедно да градим новото бъдеще!

Не забравяйте девиза:

"За Ботев – всичко! От Ботев – нищо!“

Не позволявайте да ви използват! Ако имате въпроси, идвайте, говорете с нас, обсъждайте открито. Ако някой иска да поеме управлението – вратата е отворена. Веднага ще предадем не само ръководството, но и всички дългове на клуба.

Изборът е ваш:

С Ботев, или с медийката, която обслужва по-малкия отбор на Пловдив.

Да бъдем единни – за да има Ботев!".

