  2. Ботев (Пловдив)
  3. Напрежение в Ботев! КПБП: Няма яснота къде отиват приходите от закупените артикули

Напрежение в Ботев! КПБП: Няма яснота къде отиват приходите от закупените артикули

  • 16 сеп 2025 | 09:31
  • 72
  • 0
Напрежение в Ботев! КПБП: Няма яснота къде отиват приходите от закупените артикули

Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да излезе с важна позиция.

Sportal.bg публикува без редакторска намеса съобщението на КПБП:

"Уважаеми Ботевисти,

Дойде време да ви уведомим за събития около КПБП през последните няколко месеца и да дадем пълна прозрачност на действията си, тъй като считаме, че само така всеки Ботевист може да направи своите изводи.

Както всеки от вас знае, първият ни приоритет е насочен към всякакви инициативи с цел развитие и подпомагане на жълто-черните фенове.

Нашата дейност

Участвали сме в различни инициативи, като считаме, че най-важната от тях е Кауза Колежа, в която взехме дейно участие.

Направихме традиционното и очаквано от феновете събитие "Детската Бултра Коледа“.

Организирахме екскурзии, благотворителни акции, част сме от радостите и тревогите на всички, които обичат Ботев Пловдив.

Дейността ни винаги се е финансирала от членски внос, дарения и продажба на артикули.

Магазинът

През тежките години извън нашия дом отворихме първия ни търговски обект на ул. "Нестор Иванов“, който се развиваше добре и там започна да работи Христо Илиев. Впоследствие преместихме обекта на Колежа, където също имаше добри приходи.

От декември 2024 г. КПБП има нов управителен съвет. Искахме:

да подобрим работата на магазина с цел прозрачност;

да инсталираме складова програма със софтуер за следене на поръчките;

да изготвим бизнес план за развитие;

да намерим доставчици на продукти, за да намалим цените и те да са достъпни за всеки фен.

Всичко това обаче не съвпадаше с начина на работа на Христо Илиев и той подаде молба за напускане по взаимно съгласие. Трудовият му договор е прекратен от 02.05.2025 г.

Това беше и причината да затворим магазина – трябваше да реорганизираме дейността и да намерим нови желаещи, които да споделят идеите ни.

Тогава Христо Илиев предаде ключа от магазина, в който имаше закупена стока, на г-н Илиян Филипов. Нямахме нищо против това, тъй като статутът на тези помещения и до днес не е изяснен (нямат акт 16). Опитахме се да проведем няколко срещи за решение, но дълбокото разцепление и междуличностните конфликти попречиха.

Нови обстоятелства

С изненада разкрихме, че бившият ни работник е подал заявление за регистрация на марка "Bultras“ и е регистрирал свое дружество "Бултрас Шоп“ ЕООД. Решихме отново да изчакаме и да не нагнетяваме напрежение, въпреки че не смятаме, че някое физическо лице има права върху марката.

Обърнахме се към новото ръководство с молба за съдействие. Отговорът им обаче ни накара да запознаем широката общественост с проблема.

Констатираното

Оказа се, че дружество "Ботев Трейд“ стопанисва всички обекти, които:

не са негова собственост;

няма договор за наем с Община Пловдив;

няма яснота къде отиват приходите от закупените от феновете артикули.

Междувременно ние нямаме средства да финансираме дейността си. Затова през последните месеци не се проведоха редица планирани инициативи.

Позиция

Прикачаме официалната ни кореспонденция с клуба, за да е ясно за всички. Ние нямаме какво да крием и не се притесняваме от проверки, с които ни заплашват.

Вярваме, че истината ще възтържествува, както и в девиза: Красота, вяра, борба!

Решени сме да следваме примера на предшествениците си за честност и достойнство – ценности, с които са се гордели всички поколения Ботевисти.

Затова смятаме, че трябва да реализираме правата си по всички законови методи.

Само Ботев!".

