Ботев (Пловдив) решава днес за Ники Киров

  • 15 сеп 2025 | 09:41
  • 387
  • 0

Днес се очаква шефовете на Ботев (Пловдив) да решат какво ще е бъдещето на треньора Николай Киров. Почти всичко сочи, че Белия ще напусне клуба след поредицата слаби резултати. Настроенията сред феновете са категорични – Киров трябва да си тръгне. На трибуните след мача с Монтана те скандираха „Оставка“, а след това заляха социалните мрежи с искане той да си тръгне по най-бързия начин. Шефът на клуба Илиян Филипов обаче не е на това мнение и държи Киров да остане и да продължи работата си.

Ботев (Пд) не бърза с търсенето на нов треньор, Киров може и да остане
Ботев (Пд) не бърза с търсенето на нов треньор, Киров може и да остане

Припомняме, че специалистът хвърли оставка след загубата от Монтана в последния кръг. “Канарчетата” загубиха с 0:1 у дома и заеха последното 16-то място в класирането.

