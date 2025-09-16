Дебютантът Роял Юнион СЖ започна с гръм и трясък в Айндховен за исторически успех

Дебютантът в Шампионската Лига Роял Юнион СЖ започна по впечатляващ начин участието си в турнира на богатите. Първенецът на Белгия победи с 3:1 като гост шампиона на Нидерландия ПСВ Айндховен в мач от първия кръг на основната фаза, който съответно бе и исторически първи успех за тима. Още по-впечатляващото бе, че белгийският тим започна с цели 10 титуляри, които никога досега не бяха играли в Шампионската лига - с изключение на вратаря Кел Схерпен.

10 - Union Saint-Gilloise have ten UEFA Champions League debutants in their starting line-up against PSV, with only goalkeeper Kjell Scherpen already having played in the tournament (6 games for Sturm Graz in 2024-25). Newbies. pic.twitter.com/9hPfBDXPan — OptaJohan (@OptaJohan) September 16, 2025

Първата ситуация бе за домакините, като в 6-ата минута Исмаел Сайбари стреля опасно отблизо, но топката профуча с малко встрани. Три минути по-късно обаче Рикардо Пепи от ПСВ извърши нарушение в наказателното си поле срещу Кристиан Бургес и реферът Антъни Тейлър посочи бялата точка. Промис Дейвид бе безпогрешен от дузпата и отбеляза историческия първи гола за Роял Юнион СЖ в Шампионската лига – 0:1.

ПСВ можеше да изравни само седем минути по-късно, когато Рубен ван Бомел се озова в наказателното поле на гостите, но изстрелът му разтресе напречната греда на стража на белгийците Кел Схерпен. Вместо обаче нидерландските шампиони да възстановят равенството, те инкасираха втори гол във вратата си. ПСВ загуби топката в средата на терена, след което последва мълниеносна контраатака на Роял Юнион СЖ, при която Ануар Айт Ел Хадж размина като на парад няколко бранители на домакините и с прекрасен гол удвои аванса на белгийците – 0:2 в 39-ата минута.

24y355d - Ruben van Bommel scored his first UEFA Champions League goal almost exactly 25 years after his father Mark van Bommel did so (against Manchester United on 26 September 2000, 24 years and 355 days ago). Footsteps. pic.twitter.com/qnB5JhGGhI — OptaJohan (@OptaJohan) September 16, 2025

През втората част ПСВ опита да натисне съперника си, като в 55-ата минута пак Сайбари бе близо до това намали пасива на тима си, но стреля неточно. Вместо това белгийците в 81-вата минута решиха всичко. След центриране от корнер Кевин Родригес отклони с глава, а Кевин Мак Алистър отблизо чукна топката в мрежата на Коварж – 0:3 за Роял Юнион СЖ. Все пак имаше време за почетен гол за „филипсите“. Синът на Марк ван Бомел – Рубен, се възползва от лошо изчистване с глава на бранител на гостите, и непосредствена близост оформи крайното 1:3.

