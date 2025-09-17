Вратарска грешка донесе успех на Тотнъм

Тотнъм започна успешно участието си в Шампионската лига. Лондончани спечелиха с 1:0 домакинството си на Виляреал. Единственото попадение падна още в четвъртата минута, когато вратарят на гостите Луиш Жуниор си отбеля автогол. След центриране на Лукас Бергвал стражът не само не овладя топката, но я насочи към собствената си мрежа.

Това бе първи мач за треньора на "шпорите" Томас Франк в Шампионската лига. Неговият отбор имаше сериозни проблеми през първата част. Решителна намеса на Мики ван де Вен спря Никола Пепе, а Тейжон Бюканън пропусна голяма възможност. Жуниор направи добро спасяване след удар на Сар. Виляреал натискаше и след почивката, но защитата на Тотнъм успя да се справи.

Starting our Champions League campaign with a win! 🙌 pic.twitter.com/kVEUXjXXnL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 16, 2025

Снимки: Imago