Вратарска грешка донесе успех на Тотнъм

  • 17 сеп 2025 | 00:37
  • 441
  • 0

Тотнъм започна успешно участието си в Шампионската лига. Лондончани спечелиха с 1:0 домакинството си на Виляреал. Единственото попадение падна още в четвъртата минута, когато вратарят на гостите Луиш Жуниор си отбеля автогол. След центриране на Лукас Бергвал стражът не само не овладя топката, но я насочи към собствената си мрежа.

Това бе първи мач за треньора на "шпорите" Томас Франк в Шампионската лига. Неговият отбор имаше сериозни проблеми през първата част. Решителна намеса на Мики ван де Вен спря Никола Пепе, а Тейжон Бюканън пропусна голяма възможност. Жуниор направи добро спасяване след удар на Сар. Виляреал натискаше и след почивката, но защитата на Тотнъм успя да се справи.

Снимки: Imago

