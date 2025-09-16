Кейн: Можем да победим всеки отбор у дома, в момента се чувствам отлично

Звездата и голмайстор на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Челси в първия мач за двата отбора от основната фаза на Шампионската лига.

Запитан кой е фаворит в един от най-интересните двубои от първия кръг, капитанът на Англия заяви: „Вярваме, че можем да победим всеки отбор на „Алианц Арена“. За вас журналистите и феновете е да решите кои са фаворитите. В момента се чувстваме много добре. Ако искаме да победим Челси, трябва да играем на върха на възможностите си. Ще бъде труден и страхотен мач. Челси се представи много добре на Световното клубно първенство и в момента в Премиър Лийг“.

Кейн коментира и скорошното изказване на почетния президент на Байерн Ули Хьонес, че баварците вече не толкова големи фаворити в Шампионската лига: "Клуб като Байерн винаги очаква да спечели всеки турнир. Не бих казал, че сме аутсайдери, въпреки че играем срещу най-добрите отбори в Европа. Сега започва дълго пътуване, надявам се до май. Не искам да гледам твърде напред. Искаме да сме възможно най-високо в класирането на груповата фаза. Всичко започва утре.

Kane on Uli Hoeneß' statement that Bayern are underdogs in the UCL: "A club like Bayern always expects to win every competition. I wouldn't say we're underdogs, even though we're playing against the best teams in Europe. Now begins a long journey, hopefully until May. I don't… pic.twitter.com/98OC8V27uJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 16, 2025

Разбира се, искаме да завършим в първите осем и да избегнем плейофите. Февруари 2025 г. беше много труден, както физически, така и психически, защото трябваше да играем в плейофите срещу Селтик. Това беше труден период. Но плейофите не ви пречат да постигнете успех, както показа ПСЖ миналия сезон“.

Kane on his goal scoring form: "I always back myself to score goals. I had to get used to everything at a new club and didn't know how well things would go. I'm very happy with how things went and want to build on that. Our style of play suits me well. I have a lot of… pic.twitter.com/J0BMHNzPVk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 16, 2025

Капитанът на Англия говори и за формата си напоследък и очакванията за сезона. "Винаги вярвам, че ще отбележа голове. Трябваше да свикна с всичко в новия клуб и не знаех как ще се развият нещата. Много съм доволен от това как се развиха нещата и искам да продължа в същия дух. Нашият стил на игра ми подхожда добре. В момента имам голямо самочувствие и съм силен физически и психически. Ако като отбор сме в добра форма, ще отбележа много голове.“

Кейн похвали и новия си съотборник Николас Джаксън, който дойде под наем именно от Челси: "Досега се представя отлично. Беше добре за него да играе 45 минути през уикенда. Изглеждаше в добра форма и имаше няколко нелоши полуположения. Изглеждаше наистина добре на тренировките. Физически е много силен и бърз. Ако играе утре, ще е нетърпелив да впечатли и да отбележи първия си гол за Байерн. Не искам да му оказвам прекалено голям натиск“.

Снимки: Imago