  • 16 сеп 2025 | 12:19
  • 213
  • 0
Румениге: Новият формат на ШЛ е много по-вълнуващ

Бившият изпълнителен директор на Байерн Мюнхен Карл-Хайнц Румениге изказа похвали за новия формат на Шампионската лига и очаква големите фигури в турнира като Байерн, Пари Сен Жермен и Реал Мадрид да са се поучили от дебютното издание миналата година.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Трите клуба, както и Манчестър Сити, бяха сред тези, които не успяха да се класират директно за осминафиналите и трябваше да преминат през плейофи - нещо, което биха предпочели да избегнат.

Новата кампания започва днес, а Байерн (Мюнхен) ще стартира в сряда срещу носителя на титлата от Световното клубно първенство Челси. Всеки от 36-те клуба има по осем мача, като първите осем състава ще се класират директно напред, докато отборите, класирани от девето до 24-то място, ще участват в плейофите.

Румениге каза пред агенция DPA, че предпочита новия формат пред предишния с групи от по четири отбора, където тимовете често се класираха при оставащи два мача до края.

"Като футболен фен съм впечатлен. Самият факт, че четири топ отбора - Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид, Манчестър Сити и Пари Сен Жермен трябваше да влязат в плейофите още в първото издание, ми доказа колко по-вълнуваща е тази система. И големите отбори разбраха, че трябва да дадат пълна газ от самото начало, за да влязат в челната осмица, защото това е, което всеки иска", коментира той и допълни:

"Преди година много неща все още бяха нови, така че някои от топ клубовете подходиха по-спокойно към един или два мача. Очаквам сега да има значителен поучителен ефект."

Карл-Хайнц Румениге смята, че основната фаза сега е "много по-емоционална" за феновете: "Те постоянно проверяват мобилните си телефони: "Къде е Байерн? Къде е Реал?" УЕФА направи истински преврат с това."

Пари Сен Жермен почти пропусна плейофите, класирайки се само в последния мач, преди да се впусне в борбата си за титлата. Байерн завърши 12-и, като изпусна директното класиране с една точка.

