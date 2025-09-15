Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Bайерн без Рафаел Герейро срещу Челси

Bайерн без Рафаел Герейро срещу Челси

  • 15 сеп 2025 | 19:26
  • 107
  • 0

Байерн Мюнхен остава без универсалния защитник Рафаел Герейро, който е получил контузия на коремните мускули. От клуба заявиха, че Герейро е получил травмата по време на победата с 5:0 над Хамбургер ШФ в събота. Не се уточнява колко дълго футболистът ще отсъства от игра, но се очаква той да пропусне първия мач на Байерн в основната фаза на Шампионската лига в сряда срещу Челси, както и следващия двубой от Бундеслигата срещу Хофенхайм. Байерн Мюнхен също така все още е без дългосрочно контузените Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито.

Снимки: Gettyimages

