Мартин Божилов: Иска ми се на Евроволей 2026 да направя бенефис

  • 26 авг 2025 | 18:17
  • 395
  • 0

В този епизод на VOLLEYCAST си говорим с Мартин Божилов, либерото на националния отбор на България и на ЦСКА.

Мартин ни разказа за опита си в националния отбор, подмладяването на състава, причините за отсъствието му от Световното първенство, методологията на трениране, лични истории и влиянието на семейството върху кариерата му.

Мартин Божилов споделя за трудностите и предизвикателствата, с които се е сблъсквал, както и за важността на постоянството и мотивацията в спорта.

Говорим си и за важни моменти от кариерата му, включително атмосферата в Марек Юнион Ивкони (Дупница), треньорския стил на Найден Найденов и Радостин Стойчев, финалната серия срещу Габрово, мача срещу баща си, когато той е на 50 години и обратът срещу Добрич, когато почти целият отбор е с вирус преди мача.

Сподели ни и лични спомени от подготовката за Националния отбор и жестовете на съотборниците, които оставят трайни впечатления.

